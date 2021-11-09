لا تراجع ولا استسلام .. فينجر يؤكد المضي قدمًا في خطة "كأس العالم كل عامين"

أبدى أرسين فينجر، أسطورة آرسنال التدريبية، تمسكه بمشروع تنظيم بطولة كأس العالم كل عامين.

التقارير الصحفية أشارت إلى وجود خطة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم المونديال مرة كل عامين بدلًا من 4 أعوام.

وكان جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن تأييده للفكرة قبل التراجع مؤخرًا بعد الرفض العالمي.

وقال فينجر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تم وضع جدول للمباريات حتى 2024 وبعد ذلك لا أحد يعرف ما الذي سوف يحدث".

وتابع: "نحتاج للتغيير لأننا بحاجة إلى علاقة متطورة بين المنتخبات والأندية، كما أنّ جائحة كورونا أضافت أزمة جديدة فجميع اللاعبين يتواجدون في أوروبا ومع التوقف الدولي يضطرون للسفر لمسافات طويلة لأجل المشاركة في التصفيات".

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وأوضح: "كأس العالم كل عامين تهدف لمنح المنتخبات الأخرى فرصة أكبر للمشاركة في المونديال وضمان تواجد بلاد جديدة. هذا هو الهدف الرئيسي من الفكرة".

مدرب آرسنال الأسبق نفى أنّه تم اتخاذ القرار بعد مشيرًا إلى أنّه لن يتم الموافقة على المشروع سوى بعد تأييد 211 عضوًا من الاتحاد له.

وأردف: "جودة المنافسة في الفئات العمرية الأصغر ليست أفضل شيء ونحتاج لتعديل هذا الأمر أيضًا".

واختتم: "في أوروبا هناك فرصة دائمًا للتواجد في البطولات الدولية، ولكن باقي البلاد تحتاج إلى مساحة للظهور بشكل أفضل".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي أبدى رفضه للفكرة والتي تضر بخططه لتنظيم بطولة اليورو.