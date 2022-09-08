لا تراجع ولا استسلام .. عرض مذهل من صندوق الاستثمار السعودي لشراء إنتر

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعود بعرض جديد لمحاولة شراء إنتر.

يبدو أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يستسلم في سعيه للاستحواذ على نادي إنتر الإيطالي، رغم تعثر المفاوضات بين الطرفين أكثر من مرة.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يواصل رغبته في الدخول بقوة في مجال كرة القدم، وذلك بعد الاستحواذ على نيوكاسل الإنجليزي في أكتوبر 2021.

وبعد محاولة فاشلة قبل عدة أشهر من الصندوق السيادي للاستحواذ على إنتر، عاد بعرض جديد قد يجبر ملاك "النيراتزوري" على بيع النادي.

وحسب قناة "سبورت إيطاليا" فإن صندوق الاستثمار السعودي عاد بعرض قوي للغاية إلى شركة "Suning" الصينية مالكة إنتر، يتمثل في تقديم 1.2 مليار يورو للاستحواذ على النادي.

التقارير الجديدة بشأن العرض المحسن من صندوق الاستثمارات السعودي، جاء بعد ساعات قليلة من سقوط إنتر على ملعبه أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

وبعد أن وقف ستيفان زهانج رئيس إنتر أكثر من مرة في وجه المحاولات السعودية، مؤكدًا أن النادي ليس للبيع، فإن العرض الجديد قد يجعل الأمور تصبح أكثر سخونة.

العرض المذهل الجديد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يكون مغريًا للشركة الصينية، التي قد تفكر في الربح المالي السريع، بدلًا من الانتظار لتحسن الأمور ماليًا في النادي في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

العرض السعودي المنتظر لشراء إنتر، جاء بعد عدة أشهر من تأكيد أماندا ستافيلي الشريكة في ملكية نادي نيوكاسل الإنجليزي أن صندوق الاستثمار لا يفكر في النادي الإيطالي بالنظر إلى وضعه الحالي.

وعلقت أماندا في تصريحات لصحيفة "تيليجراف" البريطانية في نوفمبر 2021 على شائعات تحرك صندوق الاستثمار السعودي لشراء إنتر، حيث أنهت الجدل تمامًا حول هذا الموقف.

وقالت أماندا:"راقبنا وضع إنتر وميلان، والمشكلة الحالية بسبب أزمة الدوري الإيطالي بشكل عام وهي أزمة كارثية".