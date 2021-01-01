لا تذبحوا لوشيسكو .. بل هناك طريقة أخرى

جماهير الهلال تطالب برحيل لوشيسكو وهي تعلم أنه ليس الحل

خسارة جديدة تلقاها نادي الهلال تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو، ليواصل الفريق تذبذب نتائجه، خاصة بعد المباريات الأخيرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واقتراب خسارة صدارة ترتيب فرق الدوري، التي سيطر عليها الشباب بشكل مؤقت.

الهلال لأول مرة، لم ينجح في تحقيق إلا فوزين خلال 9 مباريات بمختلف البطولات، بعدما خسر الفريق مباراتين، وتعادل في 5 وفاز في مباراتين فقط، وهذا الأمر يشير إلى أن الفريق لا يسير على الطريق الصحيح.

وما زاد الطين بلة هو خسارة لقب كأس السوبر السعودي، على يد غريمه النصر، وبنتيجة كبيرة، وهي الخسارة بثلاثة أهداف دون رد، ليدفع الجماهير بمطالبة إدارة الهلال بإقالة لوشيسكو.

ولكن هل رحيل لوشيسكو هو الحل؟ هل مع رحيله ستنتهي كل أزمات الهلال؟ وهل إقالته هو القرار المناسب والصحيح؟ أم مجرد مطالبات من الجماهير التي تريد أن تبرد نارها بإقالة الجهاز الفني؟

هذه هي الأسئلة التي تدور في ذهن جماهير نادي الهلال، والغريب في الأمر أنهم مقتنعين تمامًا بأن رحيل لوشيسكو لن يخرج الفريق من أزماته الحالية، بل هناك حل آخر.

الحل في يد الإدارة، وهو الاجتماع مع لوشيسكو والحديث معه بشأن مستقبل الفريق، وأيضًا تدعيمه بالعديد من العناصر التي تستطيع الإضافة للفريق.

الهلال لم يدعم فريقه بلاعبين ينضمون للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد رحيل السوري عمر خربين، كما أن الفريق عانى الفترة الماضية من نقص في عدد من المراكز، أبرزها الدفاع والظهير الأيسر.

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كل هذه الأمور لم يتم التعامل معها بالطريقة المثلى، لتظهر المشكلات الفنية على الفريق، الذي عانى بعد خروج قائده سلمان الفرج في الشوط الأول من مباراة كأس السوبر متأثرًا بالإصابة.

لوشيسكو يحتاج لإعادة حساباته من جديد، والتركيز مرة أخرى لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، واستعادة صدارة الدوري، والتركيز فيما قادم، لأن الجماهير تريد المصالحة.

والهلال يستطيع بما يمتلكه من لاعبين رائعين، وجهاز فني كبير، العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات ومصالحة الجماهير الحزينة لما يقدمه الفريق من مستوى غير مقنع ونتائج سلبية.