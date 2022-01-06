حاول أحد مشجعي نادي النصر السعودي استفزاز البرازيلي ماتيوس بيريرا؛ لاعب الهلال، لكن محاولته باءت بالفشل، بل أن اللاعب قام بكيده بطريقته.

الهلال بطلًا للسوبر للمرة الثالثة:

توج الزعيم بطلًا لكأس بيرين للسوبر السعودي الليلة بعد الفوز في ركلات الترجيح أمام الفيصلي بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

الأزرق عاد للمباراة من بعيد، إذ تقدم العنابي بثنائية قبل مرور نصف ساعة من المباراة عن طريق محمد العمري ورومان أمالفيتانو، فيما عادل سالم الدوسري وياسر الشهراني النتيجة مع نهاية الشوط الاول وبداية الشوط الثاني.

هذه البطولة هي الثالثة للهلال من السوبر ورقم 64 في مختلف البطولات، ليعادل عدد بطولاته عمره.

ماذا حدث بين المشجع وبيريرا؟

بيريرا والفرنسي بافيتمبي جوميس كلاهما أهدر ركلة ترجيحية، ليؤخرا من تتويج الزعيم بطلًا، لكن نجح فريقهم في النهاية في حسم الأمر لصالحه.

المشجع النصراي قام، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بنشر فيديو للحظة إهدار البرازيلي للركلة الترجيحية، معلقًا برموز ضاحكة، شامتًا في بيريرا.

لكن اللاعب البرازيلي رفض تجاهل الأمر، وقام بالرد على المشجع النصراوي برموز الميدالية الذهبية والكأس ووجه ضاحك، ليؤكد أنه لا يبالي بقدر ما يهتم بحصد فريقه اللقب.

🥇🥇🏆🏆🤣 — Matheus Pereira (@MatheusPereira) January 6, 2022

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