"لا أفضلية لأحد".. مدرب إنتر يوجّه تحذيرًا إلى ميلان وأموريم!

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حثّ كريستيان كيفو لاعبي إنتر على بذل تضحيات إضافية وهم يستعدون لمواجهة ميلان بقيادة روبن أموريم في لقاء ديربي بالغ الأهمية ومنتظر بشدة. ويصرّ المدرب على عدم وجود مرشح واضح للفوز، رغم سعي فريقه لإنهاء سلسلة من النتائج المخيبة أمام غريمه المدني الشرس.

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إنتر يستعد لمواجهة ميلان

بعد فوز روتيني بنتيجة 2-0 على فينيسيا، يستعد إنتر لمواجهة قوية في ديربي ميلان يوم 31 أكتوبر. سيخوض فريق كيفو اختبارًا صعبًا أمام ميلان الذي يقوده أموريم. تأتي المباراة في مرحلة حاسمة من روزنامة الدوري الإيطالي، حيث يسعى كلا الناديين لفرض سيطرته على المدينة.

كيفو يتحدث عن معاناة الديربي الأخيرة

يدخل إنتر المباراة وهو في حاجة ماسة لقلب سجله الأخير السيئ أمام غريمه الشرس. فقد فشل النادي في تحقيق الفوز في آخر ست أو سبع مواجهات مع ميلان.

وقال كيفو، وفقًا لما نقله جيانلوكا دي مارزيو: «نعرف جودة ميلان، ويجب أن نكون مستعدين. علينا أن نتعامل مع هذه المباراة باعتبارها مجرد مباراة أخرى في الدوري، دون النظر إلى الترتيب أو التركيز على عوامل خارجية. يجب أن نكون النسخة الأفضل من أنفسنا. إذا لم يفز إنتر بديربي في ست أو سبع مواجهات، فعليك أن تطرح على نفسك بعض الأسئلة. نحتاج إلى التوازن ومستوى عالٍ من الحافز؛ سيتطلب الأمر قدرًا أكبر قليلًا من التضحية مقارنة بالمباريات الأخرى.

التقليل من شأن الضغط في هذه المناسبة

على الرغم من حجم المنافسة، سارع كيفو إلى تذكير لاعبيه بأن الموسم ماراثون طويل. وأوضح أن نتيجة ديربي في بداية الموسم لا تحدد بالضرورة الترتيب النهائي للدوري.

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وأضاف: «يعلّمنا التاريخ أن الديربي ليس حاسمًا بالضرورة. في العام الماضي، فاز علينا ميلان ثم خسر أمام لاتسيو؛ المهم هو أخذ الأمور مباراة تلو الأخرى وما تقدّمه على مدار الموسم بأكمله. نحن لا نزال في الجولة العاشرة فقط، من الواضح أنه ديربي وتتدخل فيه عوامل كثيرة، لكنه يحمل الوزن نفسه مثل أي مباراة أخرى.

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«لا يوجد مرشح أوفر حظًا في الديربي؛ هناك قدر كبير من الكبرياء. الضغط موجود على الجميع، نعرف ماذا يعني الفوز أو الخسارة في مباراة كهذه، لكن في النهاية لا ينبغي أن تفرط في التفكير فيها».

إنتر يكافح للحفاظ على الصدارة

يتصدر النيراتزوري حاليًا جدول الترتيب، إذ لم يُهزم في مبارياته التسع في الدوري الإيطالي حتى الآن. وقد جمع 25 نقطة، بفارق سبع نقاط عن الروسونيري، الذي يحتل المركز الخامس.