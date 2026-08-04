"لا أعرف ماذا سأفعل".. نيمار يلمح إلى اعتزاله قريبًا

"عندما ينتهي عقدي، سأفكر فيما إذا كنت سأبقى في سانتوس، أم سأنتقل إلى نادٍ آخر، أم سأُنهي مسيرتي الكروية. لا أعرف حقاً ما سأفعله"، قال اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً خلال مزاد خيري نظمه بنفسه في ساو باولو: "نحن نتقدم خطوة بخطوة، مباراةً بعد مباراة. وأنا أشعر أنني في حالة بدنية جيدة".

بعد خروج البرازيل من دور الـ16 في كأس العالم على يد النرويج (1-2)، كان الهداف البرازيلي صاحب الرقم القياسي قد أعلن بالفعل اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني. ويستمر عقده مع النادي الذي يحبه حتى شهر ديسمبر.

"نيمار يحب لعب كرة القدم. ماذا عنده أن يفعل غير ذلك؟"، سأل نيمار دا سيلفا سانتوس، والد ووكيل اللاعب السابق في ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، مضيفًا بسخرية: "لم يكمل دراسته في الطب بعد، لذا سيواصل اللعب".