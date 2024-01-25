"لا أحب أن أكون بطلًا" .. أزمة كبرى تعصف بتشيفرين والاتحاد الأوروبي!

يبدو أن ويفا مقبل على أزمة كبيرة

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد الكثير من اللحظات الصعبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقد بدأت الأحداث المثيرة باستقالة أحد أهم رجاله وهو الكرواتي زفونيمير بوبان من منصبه اعتراضًا على خطوات الرئيس ألكسندر تشيفرين الأخيرة.

الرجل السلوفيني القوي بدأ يجهز مؤخرًا لتمديد ولايته في منصبه لأبعد من 2027 موعد نهاية الفترة الحالية، حيث اقترح تعديلات في النظام الأساسي للويفا تهدف لحذف السنوات الثلاث الأولى له من المدة المسموحة له للبقاء خلالها في منصبه والبالغة 12 عامًا، حيث كان تولى رئاسة فيفا عام 2016 وأعيد انتخابه عام 2019 ثم 2023.

أصوات المعترضين على تلك الخطوات بدت عالية في الفترة الأخيرة، لكن بوبان، نجم ميلان ومنتخب كرواتيا السابق، كان أول من اتخذ خطوة عملية ورسمية لمواجهة صديقه المقرب، حيث أعلن استقالته اليوم الخميس من منصبه في ويفا، مدير كرة القدم، والذي يُعد من الأهم في المؤسسة الكروية الأعلى في القارة العجوز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدر بوبان بيانًا أكد خلاله أنه لا يحاول لعب دور البطولة، مضيفًا "تحدثت مع رئيس ويفا حول التعديلات المقترحة حول زيادة مدة الرئيس بعد نهايتها، وقد عبرت له عن مدى قلقي العميق واختلافي التام مع هذا الاقتراح، ولكنه أجابني بأنه لا يرى أي مشكلة قانونية أو أخلاقية في الأمر، مشددًا على أنه سيمضي قدمًا في هذا الاقتراح الذي أجده مميتًا".

وأتم الرجل الذي دخل ويفا عام 2021 ويحظى باحترام واسع بين أوساط كرة القدم في العالم "أتفهم تمامًا عدم وجود شيء مثالي، حتى أنا لست كذلك، وأدرك أن علينا قبول منطق التسوية في أحيان كثيرة، لكن قبول ذلك القرار الصعب والخاطئ يعني بالنسبة لي مخالفة مبادئي والقيم العامة التي أؤمن بها بشدة. لا أحب أن أكون بطلًا وأعلم أن الكثيرين لديهم نفس رأيي، قد يكون ساذجًا ولكنه صحيحًا. آسف للجميع وأنا حزين للغاية لكني سأغادر الاتحاد الأوروبي".

الاتحاد الأوروبي أعلن رسميًا استقالة بوبان من منصبه، مشيرًا إلى أنه حدث بالاتفاق المتبادل.