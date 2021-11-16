"لا أصدق أن سعوديًا مُنع من الظهور التلفزيوني لهذا السبب الغريب"

مازالت ردود الفعل متواصلة في الإعلام السعودي حول قرار الحكم السابق "مطرف القحطاني" اعتزال العمل الرياضي والظهور التلفزي لتحليل قرارات الحكام، وآخرها كان من الصحفي محمد الدويش.

الإعلام السعودي انقسم حول مؤيد لتصرف القحطاني وقراره الاعتزال ومعارض له ومُصر على أنه لم يُخطئ ولا يستحق تلك النهاية المؤلمة لمسيرته الرياضية التي بدأت من لاعب كرة قدم مرورًا بحكم ونهاية بمحلل تحكيمي.

ما هي قصة مطرف القحطاني وعلي البليهي؟

القصة بدأت بتحليل القحطاني قرارات حكم مباراة السعودية وأستراليا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، إذ أشار خلال تحليله على قناة 24 الرياضية السعودية إلى استحقاق علي البليهي مدافع الهلال والسعودية للبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ61 من اللقاء لإعاقته لاعب أستراليا خلال انطلاقه نحو المرمى.

الحكم كان قد منح البليهي بطاقة صفراء نتيجة المخالفة، لكن القحطاني أكد أن القرار كان ناقصًا وأن الحكم كان يجب أن يعود إلى تقنية الفيديو، ولو عاد لعدل قراره ومنح اللاعب البطاقة الحمراء.

ماذا فعل إعلام وجمهور الهلال ردًا على تصريحات القحطاني حول البليهي؟

حديث الحكم السابق أثار جدلًا في الشارع والإعلام الرياضي السعودي، وقد عرضه لانتقادات كبيرة واتهامات صريحة بأن حديثه منبعه انتماءه للنصر وانتقامًا لما فعله البليهي عقب مباراة الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا.

الجمهور الهلالي دشن هاشتاج على تويتر بعنوان "مطرف يُطالب بطرد البليهي" وتحدث ضمنه العديد من الإعلاميين والمسؤولين بوجوب اعتذار المحلل وطرده من العمل في القنوات السعودية لأنه فضل النصر على المنتخب السعودي وهاجم أحد لاعبي الأخضر.

الصحفي عيسى الروقي قارن بين ما حدث عقب مباراة السد والنصر في دوري أبطال آسيا وتلك المباراة، إذ قال "عندما قال المحلل التحكيمي لجريدة الجزيرة أن سلطان الغنام يستحق الطرد في لقاء النصر والسد القطري، أجبرت الصحيفة على كتابة أعتذار لأن النصر يمثل الوطن. اليوم المشجع مطرف القحطاني يقول لاعب المنتخب علي البليهي "صاحب الغرزة" يستحق الطرد أمام أستراليا، هل سيعتذر مجبرًً؟ ننتظر".

بعض المغردين نشروا صورًا قالوا إنها من تكريم نادي النصر للحكم السابق، وقد أعاد الإعلامي دواس الفراج نشر تغريدة لسعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر يُحذر خلالها الإدارة من تكريم حكم آخر كما فعلت مع القحطاني.

لاعب النصر السابق خالد العقيلي وجه رسالة للقحطاني قال له فيها "كنت أتمنى عدم خروجك حتى لا تُحرج نفسك"، فيما طالب الكاتب الرياضي سعود العتيبي إدارة قنوات 24 بطرد الحكم السابق وفسخ التعاقد معه.

الجمهور الهلال شن حملة كبيرة تحت الهاشتاج للسخرية من الحكم والتأكيد على أن تشجيعه للنصر خلف رأيه ضد البليهي، وأشار المغردون إلى أن حقد القحطاني تجاوز الأندية إلى المنتخب السعودي وطالبوا باستبعاده من الظهور الإعلامي، وفيما يلي بعض التغريدات من رد فعل الهلاليين سواء من الجمهور أو الإعلام ..

إذا كانت هذه وجهات نظره كمحلل

ماذا عن قراراته حينما كان حكماً ؟!

حينما تنتصر لغة التعصب على لغة العقل

أمر غريب وعجيب ومريب ومؤسف جداً !! — بندر الشهري (@BANDAR_ALSHEHRI) November 12, 2021

#مطرف_يطالب_بطرد_البليهي

يجب معاقبة مطرفهم فقد اعماه التعصب ( غير جبل ولا تغير طبع ) فمن شب على شي شاب عليه ؟؟ هذا تعود على الظلم — سعود عريمط النمري (@saudalnmri1) November 12, 2021

الان حان طرده وأعتذاره لابد من حماية لاعبين المنتخب من مثل هؤلاء،من يحمي لاعبين الهلال؟ الي يمثلون المنتخب من هؤلاء المتعصبين ؟ #مطرف_يطالب_بطرد_البليهي — عاليه (@do_lk3) November 12, 2021

كنت اتمنى عدم خروجك لكي لا تحرج نفسك .. 🇸🇦 🇸🇦 pic.twitter.com/sEfhs3jj06 — خالد العقيلي (@aboazaz05) November 12, 2021

ماذا فعل مطرف القحطاني ردًا على هجوم الهلاليين ضده؟

الحكم الدولي السابق لم يحتمل فيما يبدو ذلك الهجوم العنيف ضده، خاصة أنه لم يقتصر على الجمهور فقط بل شارك به عدد من الصحفيين والإعلاميين والنقاد الرياضيين.

وقد نشر تغريدة يوم أمس عبر حسابه الرسمي على تويتر أعلن خلالها اعتزاله العمل الرياضي والظهور التلفزيوني تمامًا، مشيرًا إلى أنه سيتفرغ لمتابعة علاج ابنته.

بعد مشوار طويل ومسيرة أمتدت .

من لاعب كرة قدم ..

الى حكم دولي

ثم محلل تحكيمي بـ #قناة_24_الرياضبة

أعلن اعتزالي المشهد الرياضي …



مستمراً في حياتي العملية ..

ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة



شكراً لكل الجماهير الرياضية..

شكراً لكل الزملاء الاعلاميين الذي تشرفت بهم .. — مطرف القحطاني (@motref_alqhtani) November 15, 2021

إذ كتب "بعد مشوار طويل ومسيرة أمتدت من لاعب كرة قدم إلى حكم دولي ثم محلل تحكيمي بقناة 24 الرياضية، أعلن اعتزالي المشهد الرياضي، مستمرًا في حياتي العملية ومتابعة مرحلة ابنتي العلاجية القادمة".

وأضاف: "شكرًا لكل الجماهير الرياضية .. شكرًا لكل الزملاء الإعلاميين الذين تشرفت بهم".

ماذا قال محمد الدويش عن اعتزال القحطاني الظهور التلفزيوني؟

الناقد الرياضي محمد الدويش أبدى صدمته ودهشته مما حدث، مشيرًا إلى أنه لا يُصدق أن سعوديًا مُنع من الظهور التلفزيوني لمجرد قوله أن أحد لاعبي المنتخب السعودي يستحق الطرد في مباراة كرة قدم.

إذ قال "لا أصدّق أنّ سعوديًا مُنع من الظهور التلفزيوني لأنّه رأى لقطة تحكيمية ضد المنتخب! هل تنقص سعوديتي إنْ قلت إنّ الحكم لم يطرد لاعبًا سعوديًا أو احتسب "بلنتي" غير صحيح للمنتخب؟ كل جيراننا يقولون ذلك عن منتخباتهم ومن زمان !".

لا أصدّق أنّ سعوديًا مُنع من الظهور التلفزيوني لأنّه رأى لقطة تحكيمية ضد المنتخب !

هل تنقص سعوديتي إنْ قلت إنّ الحكم لم يطرد لاعبًا سعوديًا أو احتسب بلنتي غير صحيح للمنتخب ؟

كل جيراننا يقولون ذلك عن منتخباتهم ومن زمان !#فيتنام_السعوديه — محمد الدويّش (@Aldowayesh) November 16, 2021

تغريدة الدويش وجدت تأييًا من البعض ومعارضة من البعض الآخر، وقد سأله بعض المغردين عن حادثة اعتذار صحيفة الجزيرة السعودية لنادي النصر وإيقاف المحلل التحكيمي الذي تحدث عن خطأ الحكم احتساب تسلل ضد نادي السد القطري حرمه من ركلة جزاء في مباراة الفريقين ضمن دوري أبطال آسيا.

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