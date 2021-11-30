"لا أريد هذا الثلاثي" .. أولى ضحايا المونديال في الهلال

يبدو أن نادي الهلال السعودي سيشهد مذبحة أجانب خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

الزعيم في المونديال للمرة الثانية:

الأزرق نجح في التأهل للمشاركة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، بالفوز أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية، الذي ينطلق في الثالث من فبراير المقبل، الزعيم في مواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بربع النهائي.

وحال عبور الهلال لربع النهائي، فسيلتقي بتشيلسي الإنجليزي؛ بطل دوري أبطال أوروبا 2021، في نصف النهائي.

"لا أريد هذا الثلاثي"

موعد المونديال فرصة للفرق المشاركة لتدعيم صفوفها خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وربما يشهد الهلال تغيير في خارطة لاعبيه الأجانب.

الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل أكد أن البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للزعيم، أخطر الإدارة بأسماء ثلاثة لاعبين لا يريدهم في صفوف الفريق بعد يناير.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مدرب الهلال جارديم يبلغ الإدارة عن رغبته بتغيير الثلاثي قوميز وفيتو وكارليو في الفترة الشتوية، وإحضار مهاجم ومدافع وحارس للاستعانة بهم في بطولة أندية العالم القادمة".

وأضاف: "إدارة الهلال أبلغت جارديم بأنها ستبحث الأمر وستبدأ التفاوض مع مهاجم ومدافع وأن هناك احتمالية إعلان التعاقد مع لاعب أجنبي ثامن من الاتحاد السعودي لكرة القدم ابتداءً من الفترة الشتوية حسب الأخبار الإعلامية، وبالتالي يكون الاستغناء عن لاعب أو لاعبان فقط".

جوميس يلمح للرحيل:

الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، كان قد أثار الجدل عقب نهائي دوري الأبطال، مشيرًا إلى احتمالية استبعاده من الفريق.

وقال وقتها اللاعب، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "مباراة بوهانج ربما هي المباراة الآسيوية الأخيرة لي مع الهلال، لذلك أردت أن أظهر في أفضل صورة".

أما عن فييتو وكويلار فهناك جدل كبير حول أدائهما، خاصةً الأول، الذي يعتبره الجمهور أسوأ صفقة تمت في تاريخ النادي، وأنه ليس جديرًا لكي يكون بديلًا لسالم الدوسري.

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