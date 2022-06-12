لا أحد يريد جاريث بيل؟ الويلزي معروض على روما الإيطالي!

بيل يبحث عن فريق لكي يشارك بعض الدقائق قبل بطولة كأس العالم

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن إمكانية تواجد جناح ريال مدريد، جاريث بيل، في فريق روما الموسم المقبل، بعد أن عُرض اللاعب على نادي العاصمة.

وكان رئيس نادي خيتافي قد صرح منذ أيام أن وكيل اللاعب قد عرض تواجد بيل في فريقه، قبل أن ينفي الويلزي نفسه هذا الحديث.

وبحسب ما أوردته صحيفة "calciomercato" فإن بيل لا يزال يبحث عن فريق للتواجد فيه قبل كأس العالم، ويبدو أن الحديث الآن بات حول روما.

ماذا عن الانتقال لروما؟

بالطبع سيكون من المثير رؤية جاريث بيل بشخصيته الجديدة وهو يتدرب تحت قيادة المخضرم جوزيه مورينيو، هو أمر ليس بجديد حيث حدث بالفعل مع فريق توتنهام الإنجليزي.

لكن الأمور مختلفة الآن، كون بيل صفقة انتقال حر وسيبقى في الفريق لسنوات عديدة، وليس فقط على سبيل الإعارة.

حيث أوضح التقرير أن بيل قد عُرض بالفعل على فريق روما، ولكن لا يبدو أن الفريق الإيطالي سيوافق على تلك الفرضية، حيث أن له تطلعات أخرى في السوق الحالي.

ماذا عن بقية المقترحات؟

يريد جاريث بيل أن ينضم إلى فريق في الصيف الحالي لضمان جاهزيته قبل بطولة كأس العالم القادمة في قطر.

حيث كان قد أوضح من قبل: "أيًا كان المكان الذي سأذهب إليه، فسأكون رابحًا في كل الأحوال بلعب المباريات قبل كأس العالم".

بخلاف روما، فالأمر أيضًا مطروح أمام فريقه السابق، توتنهام، لكن لا يبدو أيضًا أن كونتي يريد انضمام اللاعب لمشروعه الحالي مع الفريق اللندني.

جدير بالذكر أن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الصيف الحالي، مما يجعله متاحًا للانتقال الحر إلى أي فريق.

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