لا أحد يحاول التغيير .. كلوب يشعر بالغضب بسبب كأس العالم

موسم جديد للمدرب الألماني مع ليفربول وشكوى من كأس العالم

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أنه يشعر بالغضب عندما يضطر للتحدث عن كأس العالم قبل بداية الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي.

وصيف النسخة الماضية من البريمييرليج يفتتح مشاركاته بموسم 2022/2023 من البطولة، عندما يحل ضيفًا غدًا، السبت، على فولهام الصاعد حديثًا للمسابقة.

وخلال حديثه بالمؤتمر الصحفي للقاء، تطرق كلوب للسؤال الأهم الذي تعرض له كل المدربين في الدوري الإنجليزي، وهو ما رأيه في إقامة كأس العالم في قطر بشهر نوفمبر القادم بمنتصف الموسم على عكس موعده المعتاد بالصيف.

وقال الألماني عندما سُئل عن ما إذا كان الموسم الجديد لا يزال عباراة عن ماراثون طويل أو سباقين سرعة بفضل المونديال:"الجزء الثاني بكل تأكيد ليس سباقًا للسرعة، لأننا نلعب المباراة الأولى بعد البطولة في 26 ديسمبر وينتهي الموسم في مايو، هذا ليس سباقًا، أفهم السؤال جيدًا لكن لا يمكنني رؤية إجابة حقيقية".

وأضاف:"لم أسمع أي شخص يتحدث عن الأمر بهذه الطريقة وكأنه سباق يجب الاستعداد له بشكل مختلف، سنستعد له كما نفعل كل موسم بالصورة المعتادة".

وأوضح:"لو حصل كل اللاعبين على استراحة فهذه ليست مشكلة، سيكون أمرًا جيدًا نوعًا ما، لأنها ستكون مثل العطلة الشتوية التي تحدث في ألمانيا كثيرًا، ونحن نجيد التعامل مع ذلك، لكن هناك لاعبين آخرين سيلعبون كأس العالم لفترة طويلة مثل الذين سيتأهلون لنصف النهائي ويحصلون على راحة بعدها بأسبوع، لماذا لم يتم إحضار جميع الأطراف والاتحادات للحديث عن الأمر وإيجاد الحلول؟".

واستكمل كلوب:"لم أكن غاضبًا في البداية بخصوص كل هذه الأشياء، ولكن مجرد الحديث عن هذه الأمور الآن يجعلني في قمة الغضب".

وأنهى حديثه:"مشكلتي الحقيقة هي أنه بقدر معرفة الناس بخطأ ما سيحدث لا يوجد أي شخص يناقش كيفية تغيير هذا الوضع، لا يمكنك وضع اللاعبين الكبار ومشاهدتهم بشكل مستمر والاستمتاع بهم دون الالتفات لأي شيء آخر، الأمر مثل ظروف الطقس وغيرها من الأشياء المماثلة، الجميع يريد تغييرها ولكن لا يوجد أحد يسأل كيف يمكننا القيام بذلك".

جدير بالذكر أن ليفربول أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي، بعدما خسر البطولة في الجولة الأخيرة لصالح مانشستر سيتي، كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، بينما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، وبدأ الموسم الحالي بحصد كأس الدرع الخيرية على حساب سيتي.