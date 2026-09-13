لإنقاذ كتيبة محمد صلاح.. بيولي في طريقه لتدريب طرابزون سبور!

بعد مرور عام على رحيله عن فيورنتينا (تجربة انتهت بأربع نقاط في الترتيب خلال أول 10 جولات من الدوري الإيطالي، دون تحقيق أي فوز في البطولة، وبانتصارات فقط في مرحلة الدوري ضمن دوري المؤتمرات)، بات بإمكان ستيفانو بيولي العودة إلى مقاعد البدلاء وقيادة أحد الفرق.









وبحسب ما تم جمعه بالتعاون مع رشات جان أوزبوداك إلى جانب سكاي سبورت وجانلوكا دي مارتزيو، فقد استطلع نادي طرابزون سبور إمكانية التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 60 عامًا، والذي درّب من قبل ميلان والنصر من بين أندية أخرى، وهو من مواليد مدينة بارما: إذ جرت بالفعل أولى الاتصالات الاستكشافية بين الطرفين لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك استعداد لتولي المهمة في هذه المرحلة من موسم 26/27 الذي انطلق للتو.

والفريق التركي، الذي كان أحد أبرز نجوم سوق الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع لاعب ليفربول السابق محمد صلاح، قادم من هزيمة أمام كونيا سبور في الجولة الجارية من الدوري التركي الممتاز، وهي البطولة التي جمع فيها 7 نقاط في أول 5 جولات.

وهي أزمة قد تفتح الباب أمام رحيل المدرب الحالي حسين جيمشير (المؤقت بعد إقالة فاتح تيكه) وقدوم ستيفانو بيولي.



