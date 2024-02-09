لأول مرة رسميًا.. الصين ترفض ليونيل ميسي!

هذا ما لم يتوقعه أحد..

ألغت السلطات الرياضية الصينية المباراة الودية الدولية التي كانت مقررة الشهر المقبل بين الأرجنتين ونيجيريا وسط تزايد ردود الأفعال على عدم مشاركة ليونيل ميسي في مباراة إنتر ميامي التحضيرية في هونج كونج الفترة الماضية.

وكان من المقرر أن تلعب الأرجنتين ضد نيجيريا في مدينة هانجتشو الصينية الشهر المقبل قبل مواجهة ساحل العاج في بكين، لكن فشل ميسي في خوض مباراة إنتر ميامي في هونج كونج تسبب في غضب واسع النطاق بين المشجعين.

الغضب في هوتج كونج يعني احتمالية انتقاله بالتبعية إلى الصين، الجمهورية التي انتقلت إليها السيادة على هونج كونج بعد سنوات من التبعية للمملكة المتحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعد تلك سابقة من نوعها بالنسبة للنجم الأرجنتيني، الذي دائمًا ما كان يتم الترحيب فيه خصوصًا في تلك البقعة من العالم التي كانت تنتظره كل عام.

يذكر أن اليابان كان لها رد فعل مغاير، حيث رحبت بميسي دون أي تأثر بما حصل في هونج كونج، على هامش مباراة إنتر ميامي وفيسيل كوبي الياباني الودية.