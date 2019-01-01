لاينيز يضرب رقمًا للأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية

المكسيكي يحقق رقمًا لم يتحقق للأندية الإسبانية أوروبيًا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح الجناح المكسيكي، دييجو لاينز، أول لاعب من مواليد عام 2000 يسجل هدفًا لنادي إسباني في الدوري الأوروبي.

اللاعب المنضم حديثاً لصفوف ريال بيتيس الإسباني، سجل هدف التعادل القاتل في شباك ستاد رين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على الأراضي الفرنسية، بالتعادل بنتيجة 3-3.

وعاد الضيف الإسباني في النتيجة بالشوط الثاني ليقلب تأخره بنتيجة 3-1 في الشوط الأول لتعادل.

1 - @RealBetis_en’ Diego Lainez has become the first player born in 2000 to score for a Spanish club in European competition. Esmerald. pic.twitter.com/c24i5d3oGc — OptaJose (@OptaJose) February 14, 2019

هدف لاينيز هو الأول له بقميص بيتيس، وليكون وزنه ذهباً ويضع قدماً به لفريقه حال تحقيق الفوز بأي نتيجة ذهاباً أو التعادل بنتيجة أقل من 3-3، للتأهل لدور الـ16.

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دييجو لاينز هو أول لاعب مواليد 2000 يسجل لفريق إسباني في البطولات الأوروبية.. 🌟#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/y2N9rZrLt8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وسيلتقي الفريقان مجددًا على أرضية ملعب بيتو فيامارين في الخميس المقبل لحسم بطاقة التأهل.

ويعد اللقاء هو السادس للمكسيكي البالغ 18 عامًا، والمنضم من صفوف كلوب أمريكا المكسيكي مقابل 14 مليون يورو.