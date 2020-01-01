لايبزيج يمنح بايرن ميونخ فرصة التحليق بعيدًا بصدارة الدوري الألماني

نتيجة سيئة للغاية..

باتت الفرصة مواتية لفريق بايرن ميونخ حتى يحلق بعيدًا بصدارة ترتيب الدوري الألماني، وذلك بعدما تعادل لايبزيج سلبيًا مع مضيفه فولفسبورج في الجولة الخامسة والعشرين من البوندسليجا.

هذا التعادل رفع رصيد كتيبة يوليان ناجلسمان ليصبح 50 نقطة، وبالتالي، ففي حال أن انتصر بايرن على أوجسبورج في الديربي البافاري مساء الأحد، يصبح الفارق بين كتيبة فليك وفريق ريد بول 5 نقاط وهو الفارق الأكبر هذا الموسم.

التعادل مع الفولفي لم يكن جيدًا فقط لبايرن ميونخ، بل إنه يمنح الفرصة لبوروسيا دورتموند لاستعادة وصافة ترتيب البوندسليجا حال الانتصار في القمة الكبرى على بوروسيا مونشنجلادباخ.

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كتيبة لوسيان فافر تمتلك في هذه الأثناء 48 نقطة، وحال الفوز تصبح 51 نقطة، وكذلك، فالفرصة أمام جلادباخ للعودة للمنافسة على الدوري، فحال الفوز تصل كتيبة ماركو روز للنقطة 49 ولها مباراة مؤجلة مع كولن كفيلة بوضع الأحصنة السوداء في الوصافة.

صراع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على نجم باريس سان جيرمان

وكانت مباراة فولفسبورج هي الأخيرة للايبزيج محليًا قبل استضافة توتنهام هوتسبير على ملعب ريد بول آرينا، في إطار إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة الذهاب انتهت بفوز تاريخي ومفاجئ للغاية للايبزيج في توتنهام آرينا على كتيبة جوزيه مورينيو بهدف نظيف، ورغم المعاناة الكبيرة للسبيرز بسبب الإصابات وتراجع المستوى، لكن يُتوقع أن يكون ندًا كبيرًا بما لديه من خبرات أمام النادي الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

يذكر أن توتنهام قد أُقسي من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الخسارة من نوريتش سيتي بركلات الترجيح، كما تراجع مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح سابعًا برصيد 40 نقطة بعد الخسارة من ولفرهامبتون بالجولة الماضية.