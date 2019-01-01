لايبزيج يقدم عرضًا لهنريش

لايبزيج يواصل مطاردة المواهب

قدم نادي لايبزيج عرضًا لضم نجم موناكو وموهبته الشابة بنيامين هنريش والذي بات محور حديث عدد من الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

وكان هنريش قد تألق في الفترة الأخيرة مع مع موناكو بعدما انتقل إليهم صيف العام 2018 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني ضمن الصفقات التي أجراها نادي الإمارة مع لاعبين شباب في هذا الوقت.

وقدم المهاجم الألماني الشاب مستويات رائعة في بداية رجلته مع ليفركوزن جعلته مطمعًا لأندية البونسليجا وجاءت له بعروض من خارج ألمانيا كذلك.

ومع تحمسه للعودة إلى الدوري الألماني من جديد، يبدو لايبزيج أبرز المهتمين بخدمات اللاعب الذي حاول بايرن ميونخ التعاقد معه في وقت سابق.

وحسب صحيفة كيكر الألمانية فإن لايبزيج سيعرض 25 مليون يورو من أجل التعاقد معه إما في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة أو في الصيف.

وبعدما تعددت الأندية المهتمة بخدماته، بات لايبزيج وحده هو من تحرك بالفعل من أجل أخذ خطوة في مسألة التعاقد معه مما يجعله أقرب للنادي من أي وقت مضى.

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يذكر أن لايبزيج وسالزبورج التابعين لشركة ريد بول يتبنيان مشروعًا للتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الشبان والصاعدين من مختلف دول العالم.