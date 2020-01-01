لايبزيج يعتذر لجماهيره اليابانية على الطرد من ملعبه بسبب كورونا

نادي لايبزيج الألماني يتقدم بالاعتذار لجماهيره اليابانية التي طُردت من ملعبه هذا الأسبوع بسبب الاشتباه في حملهم لفيروس كورونا.

تقدم نادي لايبزيج الألماني بالاعتذار لجماهيره اليابانية التي حضرت له اللقاء الأخيرة له في الدوري ضد باير ليفركوزن بعد طردهم من ملعبه.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد خلاله أن تصرف رجال الأمن داخل الملعب كان خاطئًا بشكل واضح من جانبهم وشدد خلاله على تقديره للتنوع والتعدد ومناهضته للعنصرية.

وكتب النادي في بيانه: "نريد أن نتعذر عن الخطأ الذي وقع في مدرجات ملعبنا مع ضيوفنا من اليابان الذين نحترمهم كثيرًا".

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وأضاف: "حيث أننا نتعامل مع مشكلة فيروس كورونا سنستمر في العمل بشكل يومي مع السلطات من أجل الوصول لأفضل الحلول الممكنة بالنسبة لجماهيرنا".

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وكان أحد الجماهير المطرودة من الملعب قد نشر الواقعة عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" وقال: "تم السماح لي بدخول الملعب قبل أن يطلبوا مني الخروج لأنني ياباني ومن الممكن أن أكون حاملًا لفيروس كورونا".

وأكمل النادي في بيان لاحق: "نحن نحث على قبول الغير ونعارض العنصرية بشكل كامل، حتى أن فريقنا مكون من 14 جنسية مختلفة وهو أمر نفخر به".

وأنهى النادي بيانه: "فرد الأمن الذي تعامل مع ذلك الموقف اتخذ الإجراء الخاطئ وهو أمر نعترف به بكل وضوح أمامكم".

جدير بالذكر أن هوس فيروس كورونا يسيطر على ملاعب كرة القدم العالمية في الأسابيع الأخيرة، حتى أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس حاليًأ مقترحات بلعب مباريات البريميرليج دون جماهير.