لأول مرة من 17 عامًا .. رونالدو يعيش "موسمًا صفريًا"!

جاء توديع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم "الشياطين الحمر" في موقف غير معتاد.

مانشستر يونايتد خرج من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف دون رد، على ملعب "أولد ترافورد"، في إياب دور الستة عشر، ليودع "الشياطين الحمر" بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ماذا يعني توديع دوري الأبطال إلى رونالدو؟

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية نقلت إحصائية مثيرة للاهتمام عن البرتغالي، حيث من المرجح أن يكون الموسم الحالي هو أول موسم له لا يحقق فيه لقبًا منذ 2005.

رونالدو حقق لقبًا واحدًا على الأقل على مستوى الأندية منذ عام 2005، وحتى رحل عن يوفنتوس الإيطالي في الصيف الماضي.

الخروج الأوروبي أيضًا يعني أن مانشستر يونايتد سينهي الموسم دون أي لقب، للمرة الخامسة على التوالي.

ما هو موقف مانشستر يونايتد في الموسم الحالي؟

إلى جانب الخروج من دوري الأبطال، ودع مانشستر يونايتد منافسات الكؤوس الإنجليزية في الموسم الحالي، بعد أن خرج من بطولة كأس إنجلترا أمام ميدلزبره في الدور الرابع للبطولة، كما ودع كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين من الدور الثالث.

أما في الدوري الإنجليزي، لا يعيش مانشستر يونايتد أفضل حال، حيث أصبح مهددًا بعدم التواجد في المربع الذهبي، وبالتالي عدم المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل "الشياطين الحمر" حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة واحدة عن آرسنال الرابع، لكن الأخير يملك في رصيده ثلاث مباريات أقل.

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