لأول مرة في التاريخ.. مانشستر سيتي أكثر أندية العالم تحقيقًا للعوائد المالية

لأول مرة في التاريخ، يتربع مانشستر سيتي على صدارة قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للعوائد المالية، وذلك وفقًا للتصنيف الذي نشرته منصة "ديلويت" والتي ترتب الأندية وفقًا للعوائد والأرباح التي يحققونها بشكل عام من النشاط الرياضي.



مانشستر سيتي يتفوق على الجميع

وبنهاية موسم 2020-2021، حقق مانشستر سيتي عوائد مالية بقيمة 644.9 مليون يورو، متقدمًا على ريال مدريد في المركز الثاني بحصيلة 640.7 مليون يورو، وفي المركز الثالث أتى بايرن ميونخ بحصيلة 611.4 مليون يورو، بينما أتى برشلونة في المركز الرابع بحصيلة أرباح 582.1 مليون يورو، أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس بحصيلة 558 مليون يورو.



الأسباب المرجحة لهذا التفوق من مانشستر سيتي المشهور بإنفاقه مبالغ مالية ضخمة في السنوات الأخيرة من أجل نشاط كرة القدم على وجه الخصوص، هو عوائد الملعب بعد التعافي من أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى الرعاة الذين ينفقون بسخاء، والذين يتم احتساب ما ينفقونه ضمن أرباح النادي في التصنيف المذكور.



سيطرة إنجليزية.. وباريس سان جيرمان يتقدم

وبشكل عام، سيطرت الأندية الإنجليزية على هذا التصنيف، بوجود 11 ناديًا إنجليزيًا في الـ 20 الأوائل بالقائمة، ما يعبر عن القوة الاقتصادية المتنامية للدوري الإنجليزي، رغم هبوط المداخيل بشكل عام خلال موسم 2019-2020 بنحو ملياري يورو بفعل تداعيات أزمة فيروس كورونا.



وخارج البريميرليج، اسم هام أيضا لابد أن نبحث عنه في القائمة وهو باريس سان جيرمان الذي ينفق رعاته بسخاء كبير أيضا، حل سادسًا متقدمًا بمركز وحيد عن آخر تصنيف مشابه ومحققًا مداخيل وصلت إلى 556.2 مليون يورو، متقدمًا على ليفربول صاحب المركز السابع برصيد 550.4 مليون يورو، وتشيلسي (493.1 مليون يورو) ويوفنتوس (433.5 مليون يورو).

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