لاوتارو يواصل السير على خطى إيتو في دوري الأبطال

التسجيل في 3 مباريات متتالية.. لاوتارو ورقم جديد بقميص إنتر في دوري أبطال أوروبا

حقق المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز رقمًا جديدًا مع إنتر في دوري أبطال أوروبا لم يتحقق منذ عام 2010 الذي حقق فيه الفريق البطولة للمرة الأخيرة.

وانتهى شوط المباراة الأول بين بوروسيا دورتموند و إنتر بتقدم النيراتزوري بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للنيراتزوري، لكي يسجل في المباراة الثالثة على التوالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مباراته الرابعة.

وأصبح مارتينيز أول لاعب لإنتر يسجل في 3 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا منذ أن فعلها أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو في 2010.

وسجل لاوتارو هدف الفريق الوحيد في مباراة برشلونة، ثم سجل الهدف الأول أمام دورتموند في مواجهة جيوسيبي مياتزا، وأعاد الكرة في مواجهة سيجنال إيدونا بارك.

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يذكر أن إنتر سيفض الشراكة مع دورتموند في حال أنهى المباراة فائزًا وسيقترب من صدارة المجموعة التي يحتلها برشلونة المتعادل اليوم مع سلافيا براها سلبيًا.