ليلة سعيدة عاشها إنتر مساء الأربعاء، فعقب خيبة أمل التفريط في الانتصار ضد أتالانتا والتعادل 4-4 الأحد الماضي في الدوري، حقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة أيضًا بشباك نظيفة ثالثة على التوالي، على حساب شتوتجارت بثنائية نظيفة، ليواصل تعويض خسارتي أول جولتين وتسلق جدول الترتيب.

مكاسب إنتر لم تتوقف عند الثلاث نقاط والشباك النظيفة، ولكن توجها عودة نجمه لاوتارو مارتينيز للتهديف، وهو العائد بعد غياب لأكثر من شهر بداعي الإصابة، فبعد ظهور قصير ضد أتالانتا، شارك القائد الأرجنتيني في الشوط الثاني ضد شتوتجارت وساهم في الفوز بتسجيل الهدف الثاني، هدف يضاف لسجله المميز مع النيراتزوري.

الهدف حمل الرقم 182 للاوتارو بقميص إنتر في كل المسابقات، ليواصل تسلق سلم ترتيب هدافي النادي التاريخيين، والذي حاليًا يحتل فيه المرتبة الثالثة خلف فقط الثنائي أليساندرو ألتوبيلي (209)، والهداف التاريخي للنيراتزوري جيوسيبي مياتسا (284)، أرقام يبدو الأرجنتيني قادرًا على تحطيمها والانفراد بالصدارة إذا استمر بقميص إنتر لسنوات قادمة، وحافظ على وتيرته الحالية في هز الشباك.

رقم آخر واصل تعزيزه لاوتارو مساء الأربعاء هو صدارة هدافي إنتر في دوري أبطال أوروبا، بل وتخطى أسطورة من أساطير المسابقة بهدفه بالشوط الثاني ضد شتوتجارت، إذ سجل لاوتارو الهدف رقم 28 في المسابقة، ليتجاوز نجم برشلونة وليفربول وأتلتيكو مدريد وأياكس السابق لويس سواريز الذي يملك 27 هدفًا بالأبطال.

اللافت للنظر في هذا الرقم هو تصدر لاوتارو تلك القائمة لهدافي العملاق الإيطالي بهذا الرقم الضئيل فقط، تخيل نادي بحجم إنتر لعب له مهاجمين مثل رونالدو، أدريانو، هرنان كريسبو، دييجو ميليتو، كريستيان فييري، زلاتان إبراهيموفيتش، وغيرهم وهدافه في المسابقة يملك فقط 28 هدفًا.

للتوضيح، فبرشلونة مثلًا هدافه في دوري الأبطال هو الأسطورة ليونيل ميسي برصيد 120 هدف، وريال مدريد يملك كريستيانو رونالدو بإجمالي 101 ثم كريم بنزيما ب133 ورؤول ب130 وخلفهم ألفريدو دي ستيفانو ب58 هدفًا، وبايرن ميونخ يملك روبرت ليفاندوفسكي في الصدارة بمجموع 69 هدفًا وتوماس مولر ب57 هدفًا، أما يوفنتوس فيملك أليساندرو ديل بييرو ب43 هدفًا كهدافه التاريخي في الأبطال، وميلان الثنائي فيليبو إنزاجي وأندري شيفشينكو وكلاهما يملك 33 هدفًا في الصدارة كهدافي الروسونيري بالمسابقة.

قد يكون لاوتارو حقق إنجازًا بتصدر قائمة هدافي إنتر في ذات الأذنين، ولكن لا ننسى أن قبله كانت الصدارة لأدريانو بفقط 18 هدفًا، وبتحليل رقم النجم الأرجنتيني الذي انضم في 2018 لإنتر، تجد أنه يملك معدل يبلغ ثلاثة أهداف بالموسم قاريًا، وهو رقم لا يتناسب مع قيمته كثالث هدافي النادي التاريخيين، وثاني هدافي الأرجنتين في تلك الحقبة الزمنية، ومهاجم فريق في تلك الفترة بلغ نهائي المسابقة في مناسبتين كان فيهما أحد أهم لاعبي فريقه.

إذا أراد لاوتارو حقًا تثبيت مكانته في إنتر ودوري أبطال أوروبا مثل الأساطير السابق ذكرها كهدافين لفرقها بالمسابقة، بالتأكيد قيادة إنتر للقب سيكون المهمة الأهم بعد محاولتين غير ناجحتين، ولكن تحسين هذا الرقم المخجل للنيراتزوري الذي عجز أمثال أدريانو ورونالدو على رفعه سيكون بمثابة مهمة أخرى مهمة لرفع شأن النجم الأرجنتيني ووضعه في مصاف الصفوة.