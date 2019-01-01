لاوتارو: لوكاكو فاجئني وإيكاردي كان يرغب في البقاء مع إنتر

مهاجم إنتر يؤكد أن إيكاردي كان يرغب في الاستمرار مع النيراتزوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتنيز، لاعب إنتر الإيطالي أن مواطنه ماورو إيكاردي، كان يود الاستمرار النيراتزوري.

وقال لاوتارو في تصريحات صحفية: "سعيد بتواجدي مع المنتخب، أعلم أنه يجب على العمل بشكل أكبر، ولكن البداية كانت إيجابية للغاية".

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وحول علاقته مع صديقه المقرب إيكاردي، قال مارتنيز: "إيكاردي كان يأمل في البقاء مع إنتر".

ولعب صاحب الـ 22 عاماً 12 مباراة مع منتخب بلاده في كافة المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف.

وتطرق اللاعب الأرجنتيني إلى الحديث عن زميله الجديد في هجوم إنتر، روميلو لوكاكو.

وقال عنه في تصريحاته: "لوكاكو تكييف سريعاً مع الأجواء في الفريق، وطريقة تفكير المدرب وأسلوب لعبه".

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وأكمل: "إنه مهاجم لا يصدق قدراته كبيرة للغاية، لقد فوجئت بهذا المستوي في الوقت القصير".

جدير بالذكر أن لوكاكو تمكن من تسجيل هدفين، في أول مباراتين له مع إنتر بالدوري، ليتصدر النيراتزوري جدول الترتيب.