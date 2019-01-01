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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

لاوتارو: على الانتر التحلي بعقلية الفوز

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اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يتحدث بعد هدف الفوز على بارما

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن سعادته بمنح هدف الفوز لفريقه انتر ميلان على مضيفه بارما في المباراة التي انتهت بهدف مقابل لا شيء والتي استضافها ملعب اينيو تارديني في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وقال لاوتارو الذي أحرز هدف الفوز بعد دخوله للملعب كبديل بـ 120 ثانية فقط: "أنا سعيد للغاية بعودة الفريق للانتصارات، الأمر كان مهمًا لنا، نحن سعداء ولكن الفريق يحتاج للتطور ومواصلة العمل الجاد والتحلي بعقلية الفوز التي افتقدناها في آخر مباراتين".

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وتابع اللاعب الأرجنتيني حديثه وقال: "لقد حصدنا ثلاث نقاط مهمة للحفاظ على حظوظنا بالوجود في المراكز الأربعة الأولى والعودة لدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن انتر ميلان يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الكالتشيو برصيد 43 نقطة بفارق سبع عشرة نقطة عن المتصدر يوفنتوس.

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