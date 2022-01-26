لإنهاء صداع الجبهة اليسرى .. برشلونة يتحرك لاستعادة نجمه السابق

يعمل نادي برشلونة الإسباني بشكل متواصل من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، الذي يعد أحد المراكز التي تعاني نقصًا شديدًا في قائمة "البلوجرانا".

ومؤخرًا، ظهرت العديد من الأسماء على قائمة ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة، أكثرها شهرة هو الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو لاعب أياكس الهولندي، الذي أكد أنه يفضل الانتقال إلى "كامب نو".

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن برشلونة يملك قائمة من أسماء منتقاة بعناية من أجل التنافس مع جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر.

من هو اللاعب الجديد على رادار برشلونة؟

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أحدث الأسماء على طاولة برشلونة ليس غريبًا أبدًا عن النادي، وقد تخرج بالفعل من أكاديمية "لا ماسيا" قبل أن يشق طريقه بعيدًا.

ذلك اللاعب هو أليخاندرو جريمالدو ظهير نادي بنفيكا البرتغالي، والذي يعد حاليًا من أولويات برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ما هو موقف جريمالدو مع بنفيكا؟

عقد جريمالدو مع بنفيكا ينتهي في يونيو 2023، وعلى الرغم من كونه لاعبًا رئيسيًا في النادي البرتغالي، ولعب 30 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، إلا أنه موجود في السوق.

وليست هذه المرة الأولى التي يسأل فيها برشلونة عن وضع جريمالدو، حيث طلب بنفيكا في الموسم الماضي الحصول على 30 مليون يورو للتخلي عن خدماته، وهو ما لم يناسب ميزانية "البلوجرانا".

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن اللاعب سيكون سعيدًا بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى، للحصول على فرصة حقيقية في اللعب أساسيًا في "كامب نو".

وتأتي حقيقة أن عقد جريمالدو مع بنفيكا ينتهي في يونيو 2023 لتعني انخفاض قيمة الصفقة بشكل أكيد.

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