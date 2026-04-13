لامين يامال يتحدى دييغو سيميوني بتصريح لافت

أدلى لامين يامال بتصريح لافت خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة. وقد وجّه مهاجم برشلونة خلاله طلبًا إلى مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني.

خسر برشلونة الأسبوع الماضي على أرضه بنتيجة 0-2 أمام الفريق المدريدي. وكانت بطاقة حمراء لباؤ كوبارسي قد مهدت لتلك الهزيمة.

مع ذلك، لا يريد يامال أن يسمع بالاستسلام. إذ يقول الجناح الأيمن إن برشلونة فريق من القمة. «لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم صنع الفارق. سنبذل حقًا كل ما لدينا».

في الأسبوع الماضي كان يامال مراقَبًا باستمرار برقابة مزدوجة من مدافعي أتلتيكو. ويأمل المهاجم البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا أن يكون لدى سيميوني خطة قتال مختلفة ليوم الثلاثاء.

وقال: «دعونا نرَ إن كان سيميوني سيسدي إليّ معروفًا ويجرؤ على اللعب واحدًا لواحد في الخلف».

واختتم يامال: «لا أعتقد أن الأمر يجب أن يعتمد كله عليّ يوم الثلاثاء. لكن إن كان الأمر كذلك، فلا أمانع أيضًا».

شارك يامال هذا الموسم في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا. وسجل خلالها خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.











