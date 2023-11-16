"لامين يامال لا يستحق اللعب لمنتخب إسبانيا!"

رأي مختلف عن فتى برشلونة الواعد..

أفصح المدرب المخضرم خافيير كليمنتي الذي درب منتخب إسبانيا بين عامي 1992 و1998 برأي مختلف بعض الشيء عن نجم برشلونة الواعد، لامين يامال.

وقال كليمنتي في تصريحات لشبكة "كادينا سير": "إذا لم تكن لدى نتائج مذهلة في الاختبارات البدنية، فلن أقوم أبدًا بجلب لاعب عمره 16 عامًا كي يلعب على المستوى الدولي".

وأضاف: "اللعب على هذا المستوى يتطلب العديد من عوامل اللياقة البدنية التي ينبغي أخذها في الحسبان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وخاض لامين يامال مباراته الدولية الثالثة بقميص "لا روخا" مسجلًا هدفه الثاني بقميص الماتادور في شباك قبرص في مباراة انتهت لصالح منتخب إسبانيا بثلاثية مقابل هدف وحيد في تصفيات يورو 2024.



وكان يامال قد افتتح رصيده التهديفي في أولى مبارياته مع إسبانيا ضد جورجيا في مباراة انتهت لصالح "لاروخا" بسباعية مقابل هدف.

