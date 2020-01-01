لامبارد يوضح آخر التطورات في المفاوضات مع كافاني وإصابة إبراهام

كافاني ارتبط بالانضمام إلى كتيبة تشيلسي خلال يناير الجاري

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي أن إصابة مهاجم الفريق تامي إبراهام ما زالت ليست واضحة المعالم.

ويستعد تشيلسي لمواجهة هال سيتي مساء غد السبت، في إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن موقف مهاجم الفريق تامي إبراهام قبل مواجهة الغد قال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "الخبر السار أنه لم يتعرض لكسر كنت قلقاً من أن يكون تعرض لكسر، سنرى كيف تسير معه الأمور وبما يشعر الوضع ليس واضحاً حتى الآن".

وكشف المدرب الإنجليزي، أن الحارس ويلي كابايرو هو من سيحرس مرمى البلوز غداً، مشيراً إلى أنه سعيد بتواجد حارس مثله في الفريق مبديا إعجابه بجديته في التدريبات.

وعن الوضع الهجومي للفريق قال المدرب الشاب: "نحن نبحث عن لاعب أو مهاجم يستطيع إنهاء الفرص التي نقوم بخلقها، كي نكون صادقين المباريات السابقة أظهرت المشكلة التي نعاني منها، نحن نقوم بصناعة 20 فرصة في المباراة ولا نقوم بالتسجيل".

وعن موقف أوليفيه جيرو مهاج الفريق قال لامبارد: "لا يزال الوضع كما هو عليه، هناك مفاوضات مع أندية أخرى وإذا تم الاتفاق على ذلك سأخبركم، وحتى ذلك فهو لاعباً في صفوفنا".

وعند سؤاله عن الأخبار التي ربطت كافاني بالانضمام إلى صفوف البلوز قال: "التاريخ أثبت أن بعض التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، أحدثت فرقاً على المدى الطويل، الأمر يتعلق بمحاولة الحصول على الخيار المناسب للاعب الذي يمكننا التعاقد معه".

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وواصل: "انا أقول نفس التصريحات في كل مؤتمر صحفي، والمباريات توضح ذلك والنادي يعرف أفكاري، لذلك علينا أن نصبر حتى الوقت الذي تغلق فيه سوق الانتقالات".

وأكمل عن الصفقات المنتظرة للبلوز خلال يناير الجاري وإمكانية التعاقد مع سوماري: "أنا أعلم إمكانيات بوبكر سوماري، ولكنه ليس على رادارنا خلال فترة الانتقالات الحالية".

وعند سؤاله عن الضغوطات التي يعاني منها كيبا حارس مرمى الفريق، قال لامبارد: "سيتوجب عليه التعامل معها، وهذا هو حال كرة القدم، كل لاعب مهما كان رائعاً سيتعرض إلى انتقادات الشيء المهم هو عدم التركيز على تلك الانتقادات والتركيز في المباريات تلك هي أساسيات كرة القدم".

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وعن المركز الجديد لمتوسط الميدان كانتي، قال لامبارد: "لم أشركه في هذا الدور كثيراً، ساري كان يقوم بإشراكه في مركز رقم 8 بأدوار هجومية، في هذا الموسم لعبنا في الكثير من المباريات باثنين في وسط الملعب كما يحدث مع فرنسا وكما فعل مع ليستر سيتي وتشيلسي أثناء فترة كونتي، أنا استخدمه فيما أراه مناسباً".

وعن إمكانية تجديد عقود الثنائي ويليان وبيدرو، أكد فرانك لامبارد أنه لا جديد في ذلك الأمر حتى الآن.