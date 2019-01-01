لامبارد يكشف .. ما أكثر شيء تعلمه من مورينيو؟

قبل ديربي "توتنهام هوتسبير"

كشف مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، عن أهم شيء تعلمه تحت قيادة جوزيه مورينيو في ولايته الأولى مع البلوز منتصف العقد الماضي، وذلك قبل زيارة ملعب "توتنهام هوتسبير" لمواجهة السبيرس في ديربي الجولة الثامنة عشر للبريميرليج.

وعندما وجه هذا السؤال لسوبر فرانك، أجاب لموقع النادي الرسمي "لقد كان أول مدرب يجعلني أشعر بالقرب منه وعملت معه على الجانب العقلي، هذه هي الثقة الكبيرة التي منحني إياه، والتي شكلت الروابط معي طوال حياتي".

وتحدث عن تجربته مع الشباب في الوقت الراهن، قائلاً "من خلال عملي مع اللاعبين الشباب الآن، أعتقد أنه من واجبي أن أشكل نوعًا من الارتباط معهم لأنهم في بداية الرحلة، وأنا أحب ذلك لأنني أحب الأولاد الصغار، هم على المستوى الشخصي جيدين وأيضًا لاعبين جيدين".

وأضاف "الأمر يتعلق بكيفية وجودك معهم كل يوم وكم تريد العمل معهم في ملعب التدريب، وكم تريد في بعض الأحيان لدخول حياتهم الشخصية والحصول على كلمة أو معلومة منهم حول هذا الموضوع، المهم أن تتأكد أنهم على ما يرام".

وتابع "أعتقد أن مثل هذه الأشياء تجعلهم يشعرون بالراحة في طريقة تعاملهم معك، وهذا درس مهم جدًا"، في إشارة منه إلى تعلم درس لا ينسى من "سبيشال وان".

من جهة أخرى، أثنى على الشاب فيكايو توموري بعد تألقه اللاعب مع الفريق هذا الموسم، والذي منحه مكافأة تجديد عقده لخمس سنوات قادمة، وعنه قال "لقد لعب بشكل خيالي منذ أن قابلته في ديربي كاونتي، ثم أظهر هذا الموسم أنه يستحق الحصول على عقده الجديد".

وسيخوض تشيلسي ديربي توتنهام وهو في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط عن توتنهام الذي يحتل المرتبة السابعة.