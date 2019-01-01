لامبارد يكشف عن مفاوضات تشيلسي لتجديد تعاقد نجمه الصاعد

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يكشف عن مفاوضات الفريق من أجل التجديد مع اللاعب الصاعد طارق لامبتي.

كشف المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن وجود مفاوضات بين إدارة النادي واللاعب الشاب طارق لامبتي من أجل تجديد تعاقده.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن اللاعب لديه الكثير من الإمكانيات التي يستطيع خدمة تشيلسي بها بشكل جيد.

وقال لامبارد: "سنرى ما الذي سيحدث، في الوقت الحالي هو في محادثات مع النادي ونتمنى أن يكون لديه شعور أفضل خلال الفترة المقبلة بعدما أظهرنا رغبتنا في استمراره".

وأضاف: "عندما فكرنا أن ندعوه للمشاركة معنا كان في إجازة عيد الميلاد لكنه جاء وتدرب وبعد ذلك شارك في المباراة بشكل جيد أمام أرسنال ".

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وأكمل: "لقد شاهدته وهو يتدرب مع فريق الشباب في السابق للعديد من الساعات وأعرف أنه يستطيع القيام بالكثير من الأمور المختلفة في مركزه فهو لديه السرعة والثبات والكثير من المتطلبات الهامة".

وأنهى تصريحاته: "عندما جاء سألته عن شيء واحد فقط إذا ما كان يملك الثقة والشخصية للتعامل مع مثل تلك المباراة القوية وكان رده حاسمًا".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد قلب تأخره بهدف نظيف للفوز على أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد مساء الأمس في الدقائق الأخيرة عمر مواجهة الجولة الـ 20 بالدوري الإنجليزي .