لامبارد يكشف عما يحتاجه تشيلسي لتجنب ما حدث أمام نيوكاسل

مدرب تشيلسي حزين على ضياع النقاط الثلاث أمام طيور الماكبايس

أعرب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد عن حزنه الشديد، بعد السقوط المؤلم أمام نيوكاسل يونايتد في موقعة "ستامفورد بريدج".

وبينما كانت النتيجة تتجه للتعادل بدون أهداف، تمكن إسحاق هايدن من تسجيل هدف الفوز لجيوش المدينة في آخر لحظات الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليعود البلوز إلى لندن بلا حتى النقطة التي كانت في المتناول.

وبعد المباراة قال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس": "نعلم أن لدينا مشاكل في الجزء الأمامي، ولهذا لا نسجل الكثير من الأهداف".

وأضاف "في النهاية، عندما لا تحصل على النتيجة المطلوبة، تكون أن المسؤول دائمًا"، في إشارة واضحة إلى أن مثل هذه النتائج لا يتحملها سوى المدرب بمفرده.

في الوقت ذاته، أشار إلى حاجة فريقه لدماء جديدة قبل غلق الميركاتو الشتوي، بقوله "إذا كنا نبحث عن لاعبين قادرين على استغلال سيطرتنا على المباريات، فسوف نسجل الكثير من الأهداف".

وتابع "لم يعد بالإمكان التدريب على إنهاء الهجمات، نحتاج غريزة الهداف القاتل أمام المرمى، نحتاج تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف، هذا إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا".

وختم باعتراف صريح "من الواضح تمامً مما أقوله الآن إننا نعرف المكان الذي نحتاج فيه تدعيم، لكننا سنرى ما سيحدث".

بهذه النتيجة، توقف رصيد تشيلسي عند 39 نقطة، لكنه ظل محتفظًا بمكانه في المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد قبل الاصطدام بالمتصدر ليفربول على ملعبه "أنفيلد روود".