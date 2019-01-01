لامبارد يكشف آخر مستجدات ملف تجديد عقد ويليان

ويتغنى بأحد مواهب النادي

أعرب المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد عن أمله أن يبقى جناحه البرازيلي ويليان في "ستامفورد بريدج" لأطول فترة ممكنة، وذلك في رده على سؤال حول آخر مستجدات مستقبل صاحب الـ31 عامًا في غرب لندن.

ويعرف سوبر لامبارد أن مستقبل ويليان اقترن بأندية أخرى في آخر عامين، أبرزهم كان وما زال حتى الآن برشلونة، مع ذلك، رفض استبعاد سيناريو استمراره مع أسود العاصمة، حتى مع اقترابه من دخوله الأشهر الستة الأخيرة في عقده مع النادي.

وعندما سُئل المدرب عن ملف مستقبل ويليان بعد تأخر الاتفاق على تمديد عقده أكثر من مرة، قال "القرار ليس قراري لأنني لا أستطيع أن أتدخل بالمال، الأمر متروك للنادي ليفعل ما يريد، لكني دائمًا أعتمد عليه وأحاول أن أساعده على تقديم أفضل ما لديه، وأحب رؤيته معنا في النادي".

وأضاف "أعرف نقاط قوته، لكن عندما نظرت إلى وضعه في آخر عامين، وجدت أنه لم يكن مستقرًا، لكني أريد مساعدته ليكون سعيدًا، هو فتى رائع ولا يحب أي شيء أكثر من كرة القدم، وهذا كان أول شيء قلته له في بداية الموسم، رأيته يلعب بالطريقة التي أريدها، وكنا نعرف قدراته في مواقف لاعب ضد لاعب، وفي نقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية".

مشهد مُعتاد .. مشهد مُعاد ☄️💥 pic.twitter.com/TodqMfD6iP — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 10, 2019

في الوقت ذاته، تغزل في اللاعب الشاب رييس جيمس، وقال عنه "ما أراه منه الآن رأيته في تجربته مع ويجان الموسم الماضي، وعادة عندما ترى لاعبين ذوي خبرة يحترمون لاعبين شباب، فهذه علامة جيدة، ولدي اعتقاد بأنه يملك كل المقاومات ليكون من نجوم المستقبل".