لامبارد يعلن إصابة كانتي وفترة غيابه

لامبارد يعلن غياب كانتي عن مواجهتي تشيلسي أمام وولفرهامبتون وفالنسيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إصابة متوسط الميدان الدولي الفرنسي نجولو كانتي وغيابه عن مواجهتي وولفرهامبتون وفالنسيا على الأقل.

وظهر فرانك لامبارد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة تشيلسي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، أكد لامبارد غياب كانتي عن مباراة وولفرهامبتون بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأكد أن الأمور ليست بسيطة وأن فترة غيابه قد تمتد لما هو أكثر من ذلك.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وأكد لامبارد أن كانتي سيغيب بشكل مبدأي عن المباراة الأولى للبلوز في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا أمام فالنسيا منتصف الأسبوع كذلك.

وكان كانتي قد غاب عن افتتاح الموسم ومباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد أيضًا بداعي الإصابة.

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يذكر أن تشيلسي قد حقق 5 نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة في مبارياته الأربعة الأولى في البريميرليج، حيث حقق فوزًا واحدًا وهزيمة وتعادلين.