لامبارد يعلق على انتقال لويز لأرسنال ومواجهة مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات لامبارد قبل مواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

علّق فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، على رحيل ديفيد لويز إلى أرسنال ومواجهة مانشستر يونايتد موضحًا ضرورة العمل تحت الظروف المتاحة بعد الحرمان من التعاقدات.

ملعب "أولد ترافورد" يحتضن مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي مساء الأحد المقبل.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد: "لم أفكر أبدًا في مسألة كوني أصغر مدرب في البريميرليج، أعلم هذا الأمر لكنه لا يشغلني لأن هدفي هو تقديم الأفضل وقيادة الفريق للأمام".

وتابع: "أحب لعب مباريات مانشستر يونايتد، سوف يكون لقاءًا رائعًا بمواجهة أوليه جونار سولشار، واعتقد أنّ اللقاء لن يكون سهلًا على الفريقين فنحن نمتلك الطموح ذاتها والرغبة في الفوز والمنافسة".

هدف البلوز التاريخي تطرق للحديث عن رحيل ديفيد لويز إلى أرسنال بقوله: "تحدثنا كثيرًا خلال الأسابيع الأخيرة وتوصلنا لاتفاق. لدينا العديد من اللاعبين في هذا المركز وعلى الجميع تفهم الأمر، لقد رحل وبالطبع نتمنى له التوفيق في مستقبله لأنّه شكّل جزءًا كبيرًا من تاريخنا".

وبالحديث عن الحرمان من التعاقدات، واصل فرانك: "الأمر حدث وعلينا أن نبقى منافسين على الألقاب، وبالطبع الأمر لن يكون سهلًا وهذا الأمر لا يدمر التشكيل الحالي على الإطلاق. الأهم هو أن نمتلك كمجموعة هدفًا واحدًا ونحاول تحقيقه".

وواصل: "مانشستر سيتي وليفربول أظهرا الموسم وجود فجوة بينهما وباقي الفرق ويجب علينا أن نقلل هذه المسافة، فبالطبع نرغب في التواجد بدوري أبطال أوروبا كل عام ونحن واقعيون ونعرف أن السبيل لتحقيق ذلك يكون بالعمل الجاد".

لامبارد دافع عن الانتقادات التي وُجهت إلى سولشار مؤكدًا ضرورة منحه فرصة ومتابعة ما يقوم به خلال الموسم الجاري.

صاحب الـ 41 عامًا أشار إلى أن نجولو كانتي جاهز للمباراة كما أن روديجر وويليان شاركا في التدريبات ولكن من الصعب خوضهما مباراة مانشستر يونايتد.

واختتم: "وجودي مدربًا لتشيلسي يعني الكثير لي وخاصة لعلاقتي مع الجمهور. الجميع يعرف شعوري نحو النادي وهدفي الآن أنّ أحقق النجاح معهم مرة أخرى".