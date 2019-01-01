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لامبارد يصطحب جهازه المعاون في ديربي إلى تشيلسي

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ديربي سمح للامبارد بالتفاوض مع تشيلسي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية أن فرانك لامبارد سيصطحب معه عدد من معاونيه في ديربي كاونتي إلى تشيلسي حال توليه تدريب الفريق.

ديربي كاونتي أعلن في بيان رسمي سماحه للامبارد بالدخول في مفاوضات مع تشيلسي  لخلافة ماوريتسيو ساري مدرباً.

وعلم "نيزار كانسالا وكيري هاو، مراسلا "جول" في لندن، أن عدداً من التقارير تفيد أن جودي موريس وكريس جونز، واللذان عملا مع أنطونيو كونتي في تشيلسي، سيعودان رفقة لامبارد.

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وسينضم رئيس التحليل والتخطيط بديربي ستيف راندز إلى جهاز لامبارد، وسيتم تصعيد جوي إدواردز كمدير للفريق بوصول لامبارد.

وسيتحمل تشيلسي تكلفة تقارب أربعة ملايين جنيه استرليني لتحرير لامبارد من عقده مع ديربي، وقد ترتفع القيمة لإدراج مساعديه.

وأشارت التقارير مؤخراً لاحتمالية انضمام مايكل بالاك، نجم الفريق السابق، وكذلك كلود ماكيليلي للجهاز الفني للامبارد في مناصب إدارية.

وقاد لامبارد ديربي كاونتي لملحق الصعود للبريميرليج الموسم المنصرم، ولكن فشل في الترقي وذهبت البطاقة الثالثة إلى أستون فيلا.

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