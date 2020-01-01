لامبارد يرد على كين: رفضوا تدريبي لتشيلسي في البداية

فرانك لامبارد نجم تشيلسي المعتزل والمدير الفني الحالي للفريق يرد على روي كين نجم الشياطين الحمر.

رد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على روي كين نجم مانشستر يونايتد المعتزل في تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها أن مدرب البلوز يحظى بأفضلية بسبب جنسيته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره مع تشيلسي كانت كبيرة للغاية.

وكان روي كين قد قال: "لقد شاهدت تشيلسي ليلة أمس وظهر كفريق جيد للغاية بالرغم من عدم حصولهم على النتيجة المطلوبة".

وأضاف: "لقد خسروا ثمانية مباريات حتى الآن هذا الموسم، بالرغم من ذلك ففرانك لامبارد يبلي بلاءًا حسنًا، ربما لأنه من إنجلترا، لا أعرف".

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ورد لامبارد: "ذلك التعليق كان نجح في لفت انتباهي لأنني لا أعتقد أن كوني إنجليزيًا يمنحني أي أفضلية أو حماية من الانتقادات".

وأكمل: "أحب مشاهدة روي كين يتحدث عن كرة القدم بسبب شغفه الكبير بها لكن لا أعتقد أنني لدي أي أفضلية، بعض الأحيان الأمور تبدو مختلفة".

وأنهى تصريحاته: "الأمر ليس أسهل بالنسبة لي بسبب أصلي وكان هناك من ينادي بعدم تدريبي لتشيلسي في البداية، الجميع سواء كان من هنا أو من مكان آخر عرضة لذلك".

جدير بالذكر أن لامبارد كان قد قاد تشيلسي من بداية الموسم الجاري وحقق معهم 39 نقطة في 23 جولة بالدوري الإنجليزي حتى الآن.