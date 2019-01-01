لامبارد يراهن على اكتشافه في اختبار ليفربول الصعب

سوبر لامبارد يُعزز ثقة لاعبه في نفسه قبل الاصطدام بصلاح ورفاقه

جدد المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد، ثقته في مدافعه الشاب فيكايو توموري، مؤكدًا أنه سيواصل منحه فرصته كاملة ليُعبر عن نفسه بالطريقة التي يُريدها لنفسه، والتي تتناسب مع حجم موهبته كمشروع مدافع من طراز خاص في المستقبل.

وبشكل ضمني، أشار سوبر لامبارد إلى أنه لم يُفرط في مدافعه البرازيلي السابق دافيد لويز من أجل توموري، لافتًا إلى أنه يثق كثيرًا في الأخير منذ أن اكتشف موهبته بعدما أشرف على تدريبه في صفوف ديربي كاونتي الموسم الماضي، ولهذا يتعامل معه كصفقة جديدة في أسود غرب لندن، كما هو الوضع مع هودسون أودوي، تامي آبراهام وماسون ماونت، بعد منع النادي من ضم لاعبين جُدد حتى الصيف القادم.

وفي حديث لامبارد مع الصحفيين قبل صدام ليفربول المقرر له الأحد على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة مواجهات الجولة السادسة للبريميرليجن تغزل في مدافعه الشاب قائلاً "كنت أعرفه جيدًا، وكنت أعرف كل لاعبي الشباب لأنني ومعي جون تيري كنا نراقب هؤلاء الشباب".

وأضاف "كانت عقليته رائعة منذ يومه الأول في ديربي وحتى عودته لتشيلسي، لهذا يتحسن بشكل مستمر. وأنا أثق فيه كثيرًا وأثق فيه كلاعب. كما أن طريقته التي يتدرب بها، هي النوع الذي أرغب في رؤيته يوميًا ونفس الأمر ينطبق على أسلوب لعبه".

وختم حديثه عن النيجيري الأصل "هو لاعب شاب مثل جميع زملائه، هناك لحظات يتحسن فيها وهناك أشياء أخرى ما زال يحتاج للعمل عليها باستمرار، لكني كما أقل أثق فيه، وبناء على ذلك جعلته جزءًا من الفريق، وهذا بطبيعة الحال بصرف النظر عن الذين تركوا النادي –دافيد لويز- أو غيرهم-، وأنا صاحب قرار بقائه مع الفريق".

⏱️65 ثانية فقط كانت كافية لتسجيل غرناطة للهدف الأول في برشلونة.



أسرع فريق يسجل في برشلونة منذ عام 2011 😯 pic.twitter.com/iJ3DxjOiDp — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

وجاءت هذه التصريحات لتعزز ثقة اللاعب في نفسه، قبل صدام من العيار الثقيل أمام ثلاثة من أفضل وأسرع مهاجمي البريميرليج محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني، في قمة الأحد المنتظرة بين تشيلسي وليفربول.