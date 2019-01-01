لامبارد يدفع بوجوه أخرى جديدة في سهرة كاراباو

سوبر لامبارد يُعطي الفرصة للشباب العائدين من الإصابة

أكد مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، أنه سيستمر في سياسة الدفع بالوجوه الشابة الصاعدة، عندما يواجه جريمسبي مساء الأربعاء في كأس الرابطة – كاراباو-.

وستشهد المباراة عودة أحد الوجوه المنتظرة من قبل مشجعي النادي، وهو الجناح اليافع هودسون أودوي، الغائب عن الفريق منذ أبريل الماضي بداعي إصابته في وتر أخيلس.

وكان صاحب الـ19 عامًا قاب قوسين أو أدنى من مغادرة "ستامفورد بريدج"، بعد ارتباط اسمه ببايرن ميونخ أكثر من مرة، لتعويض رحيل فرانك ريبيري أو آريين روبين، إلا أن الإدارة اللندنية رفضت التفريط فيه، قبل أن يأتي سوبر لامبارد ويُقنعه بتجديد عقده لخمس سنوات قادمة.

كما تضاعفت فرص الظهير الأيمن الصاعد ريكي جيمس، بعد مشاركته مع فريق الشباب تحت 23 عامًا، ليحل محل القائد سيزار أثبيلكويتا في مباراة الأربعاء ضد المنافس الناشط في دوري القسم الثاني.

ميسي وكريستيانو معًا في تشكيلة الموسم للمرة ال13 على التوالي 🐐🐐



تاريخ كرة القدم يمكن اختزاله في هذين الاثنين.. ✨ pic.twitter.com/biBxApZo3E — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وفي حديثه مع الصحفيين، راهن لامبارد على ظهور أودوي وجيمس وكل من سيحصلون على فرصتهم في مباراة كأس كاراباو، بنفس المستوى المميز الذي يُقدمه زملائهم الشباب مع الفريق الأول، كتامي آبراهام وماسون ماونت.