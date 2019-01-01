لامبارد يدخل تاريخ تشيلسي بفضل بوليسيتش عقب التفوق على واتفورد

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يدخل تاريخ النادي عقب الفوز على واتفورد كأكثر مدرب يحقق انتصارات متتالية خارج الأرض.

دخل المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي تاريخ ناديه من أوسع الأبواب عقب التفوق على نظيره واتفورد مساء اليوم.

جاء هذا بعدما نجح الفريق في تحقيق الفوز السابع على التوالي خارج الأرض في كل المسابقات، كثاني أطول سلسلة انتصارات خارج الأرض في تاريخ البلوز.

وتأتي أطول سلسلة انتصارات في التاريخ تحت قيادة بوبي كامبل في الفترة بين فبراير وأبريل ١٩٨٩ بنفس العدد الذي وصل له لامبارد اليوم.

وتصعب الفرصة على تشيلسي في تمديد تلك السلسلة حيث سيحل ضيفًا في المباراة المقبلة خارج أرضه على مانشستر سيتي في الـ ٢٣ من نوفمبر الجاري بعد التوقف الدولي.

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وشهدت المباراة أيضًا رقمًا مميزًا للأمريكي كريستيان بوليسيتش صاحب الهدف الثاني في اللقاء، حيث وصل للمساهمة رقم سبعة بالأهداف خارج من أصل ثمانية أهداف ساهم فيها هذا الموسم داخل وخارج ملعبه.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز في مواجهة اليوم بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدما كان متقدمًا بهدفين نظيفين ونجح في الإبقاء على نتيجة المباراة فائزًا في الدقيقة الأخيرة عندما اقترب بن فوستر من تسجيل التعديل.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٣ نقطة بعد مرور ١١ جولة من البطولة.