لامبارد يُدافع عن نفسه: الأخطاء الدفاعية سبب تعادل تشيلسي مع وست بروميتش

مرحلة بناء يعيشها البلوز..

اعتبر فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، أن الأخطاء الدفاعية كانت سببًا في تعادل فريقه مع وست بروميتش، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن البلوز حاليًا في مرحلة بناء.

وفاجأ وست بروميتش الجميع وأحرز ثلاثة أهداف في الشوط الأول تقدم بها على ضيوفه، لكن كتيبة لامبارد تمكنت من العودة في الشوط الثاني وأدركت التعادل وخرجت بنقطة ثمينة.

الصفقات الضخمة التي عقدتها إدارة تشيلسي تواجدت في أرض الملعب كتيمو فيرنر وكاي هافيرتس وتياجو سيلفا، لكن مستويات متواضعة ظهروا بها، وبالنسبة للامبارد فإن شخصية الفريق هي سبب العودة في النتيجة.

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المدرب الإنجليزي في تصريحات للإعلام بعد المباراة قال "قمنا بثلاثة أخطاء دفاعية تحوّلت إلى ثلاثة أهداف، سجلوا من خلال محاولاتهم الثلاث على المرمى مما جعل الأمر صعبًا للغاية علينا".

كما تابع "بخلاف ذلك سيطرنا على المباراة، كانت لدينا بعض الفرص وكان السؤال حقًا هو ما هي الشخصية التي سنظهرها في الشوط الثاني؟ لطالما شعرت بأن بمقدورنا فعلها، في النهاية لا نزال قد خسرنا نقطتين".

وأضاف "كان هناك نقص في الإلحاح من طرفنا، كان يمكننا تحريك الكرة بشكل أسرع، كانت حركة الكرة بطيئة في الشوط الأول، عندما بدأنا في تسريعها وقمنا باختراقات، أصبحنا أكثر خطورة".

"لقد احتاج الأمر القيام بعدد من التغييرات، من نزلا في الشوط الثاني فعلا ذلك بالشكل المناسب، كانت هناك إيجابيات في أدائنا."

وأتم "ولكن من الغباء القول أنه يمكننا ارتكاب ثلاثة أخطاء في مباراة، وأن نمنح أنفسنا جبلًا علينا تسلقه ونكون سعداء بذلك! علينا أن نقبل أننا في مرحلة البناء وهذه المباراة جزء منها".

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وشاطر تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، مدربه الرأي، إذ قال "في الشوط الأول جعلنا الأمر صعبًا على أنفسنا، أتيحت لي فرصة كان عليّ أن أضعها في الشباك، لكننا دخلنا إلى الشوط الثاني ولم نضع رؤوسنا في الأرض".

وأردف متحدثًا عن الحوار مع لامبارد في غرف خلع الملابس "ذهبنا بين الشوطين ورؤوسنا منخفضة وكان على المدرب أن يرفعها لنا، قال أن علينا التكاتف للعودة فنحن لا نبدو كفريق يمكنه فعلها إن استمرينا كما نحن".

"أحرز ماونت الهدف الأول الذي كان معناه أن بمقدورنا الإيمان بإمكانية العودة، كنت أعلم أننا سنحصل على فرص ولكن العودة من 3-0 أمر صعب للغاية دائمًا."

واختتم "نحن بحاجة إلى التخلص من الأخطاء كفريق حتى لا نتأخر في النتيجة، نحتاج إلى أن نكون أقوياء معًا ونستمر في تشجيع بعضنا البعض".

يذكر أن تشيلسي قد جمع أربع نقاط من ثلاث مباريات في البريميرليج بعد الفوز على برايتون بثلاثية نظيفة ثم الهزيمة في ستامفورد بريدج بهدفين نظيفين وأخيرًا تعادل اليوم مع وست بروميتش.