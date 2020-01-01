لامبارد يجهل موعد عودة بوليسيتش

يبدو أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، متأثر للغاية لطول مدة إصابة الأمريكي كريستيان بوليسيتش عن الفريق اللندني.

بوليسيتش لم يبدأ المباريات في بداية الموسم بشكل أساسي حتى شارك في تعادل حاسم لفريقه أمام برايتون بهدف لكل فريق.

وقال لامبارد في حديث مع الصحفيين خارج ملعب مباراة ليستر سيتي في الدوري: "لا أعلم متى سيعود مع الأسف الشديد ولكن دعنا ننظر للأمر من الجانب الجيد لدينا توقف شتوي لمدة أسبوع أتمنى أن يلحق بنا بعد الإجازة".

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وأضاف: "هو لاعب جيد للغاية وسيكون إضافة لنا للحفاظ على المركز الرابع في الدوري".

لامبارد لم يتحدث فقط عن لاعبه الأمريكي بل تطرق لظهيره الأيمن الشاب رييس جيمس وأكد أنه لاعب موهوب للغاية ولديه فرصة كبيرة لتعلم الكثير من الأشياء.

وأردف:" لن أقوم بتعديل طريقة إرساله للعرضيات، بل يمكننا تطوير الأماكن التي يرسل منها كراته وعدد اللاعبين المتواجدين داخل المنطقة".

واستكمل: "انظروا إليه هو في التاسعة عشر من عمره ولديه الدافع والقوة للتطور والتعلم، عليه الاستمرار فقط".

ويرى لامبارد أن تدريبه للاعبين شباب هو ميزة لأنهم مثل" الاسفنجة" سيستجيبون لما يريد تعليمه لهم بطريقة سلسة.

المدرب الإنجليزي عند سؤاله عن خوض ليفربول (الخصم المحتمل لتشيلسي في الدور المقبل) ، مباراة إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي بفريق الشباب أكد أن هذا شأن المدرب كلوب هو لديه وجهة نظر يريد إراحة لاعبيه.

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واختتم لامبارد: "لن أسافر في الإجازة بعيداً سأجلس في المنزل رفقة زوجتي تحتاج وجود أكثر من ذلك أنحدث معها عن الكرة طوال الوقت حتى في العشاء".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الخامس توتنهام.