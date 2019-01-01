لامبارد يثير الشكوك حول كانتي ويشيد بماونت وأبراهام

أبرز ما جاء في مؤتمر فرانك لامبارد قبل مواجهة تشيلسي وشيفلد يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث فرانك لامبارد عن اللاعبين المتاحين وضرورة الفوز قبل المواجهة بين تشيلسي وشيفلد يونايتد غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان تشيلسي قد فاز في مباراة الجولة الثالثة على نورويتش سيتي ليحقق فرانك لامبارد فوزه الأول مع البلوز في مباراة رسمية، بعد فوز وتعادل في أول مباراتين.

وحول المباراة قال لامبارد: "ستكون مباراة هامة وصعبة بكل تأكيد أمام خصم يمتلك الطموح والرغبة في تحقيق الفوز ومواصلة حصد النقاط في مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز"

وأضاف: "نود مواصلة النسق الإيجابي وتحقيق مردود جيد بمرور الوقت، لا مجال لتضييع النقاط الآن لأننا نرغب في المنافسة وهذا هو هدفنا"

وتابع: "لا أعلم شيئًا أكيدًا حول بيدرو وروديجيز، ربما يكونان بين اللاعبين الأساسيين غدًا وربما لا، سيتحدد ذلك بناء على حالتهم البدنية قبل اللقاء"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وحول نجولو كونتي قال: "لا زالت مشاركة نجولو في مباراة الغد محل شك، نأمل أن يكون معنا لأننا نحتاجه بشكل كبير تمامًا ككل لاعبي الفريق"

وفيما يتعلق بقرعة دوري أبطال أوروبا قال لامبارد: "إنها مجموعة صعبة بكل تأكيد وتتطلب الكثير من الجهد من أجل تحقيق الصعود والتغلب على خصومنا الموجودين هناك"

وأردف: "لا زال هناك المزيد من الوقت من أجل الاستعداد لدوري أبطال أوروبا، ولكن من الأفضل أن نخوض كل مباراة على حدى ونهتم بالمباريات القادمة أولًا"

وحول تامي أبراهان وميسون ماونت، قال لامبارد إن كلاهما يقوم بعمل جيد خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يعود عليهما وعلى النادي بالنفع.

وقال أيضًا: "ميسون وأبراهام قدما عملًا جيدًا في وقت مبكر، ليس هما فقط ولكنهما عنصرين أساسيين في رحلتنا هذا الموسم، مسرور جدًا لأجلهما"

وعلق بنفس نغمة السرور أيضًا على استدعاء ميسون ماونت لقائمة المنتخب الإنجليزي والتي ستخوض مباراتي الأسود الثلاثة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية خلال التوقف الدولي المقبل.

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يذكر أن فرانك لامبارد كان قد راهن على عدد من اللاعبين الشباب بشكل أساسي خلال هذا الموسم محاولًا الاستفادة من العقوبة التي تم توقيعها على تشيلسي بمنعه من إجراء التعاقدات.