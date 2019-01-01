لامبارد يؤمن بقدرة تشيلسي على الذهاب بعيداً في دوري الأبطال

مواجهة صعبة للبلوز خارج ملعبهم أمام فالنسيا

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أنه لا مجال للخسارة بمواجهة الفريق أمام فالنسيا غداً الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

البلوز يحلون ضيوفاً على الخفافيش بملعب ميستايا، في مباراة تحسم بشكل كبير المتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

لامبارد قال في المؤتمر الصحفي للقاء:"لا يجب الخسارة بسبب الوضع الذي نحن فيه الآن، أخفقنا في المباراة الأولى وقمنا بالتعويض بعدها لذلك لا نريد المرور بنفس المأزق".

وأضاف:"أظهرنا قدرتنا على تخطي الأوقات الصعبة في العديد من المرات، ونمتلك الجودة الكافية للذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا، الهزيمة الأولى من فالنسيا منحتنا قوة كبيرة وجعلتنا ندخل المباريات بحذر أكبر".

هل يندهش من مستوى الفريق الحالي:"بكل تأكيد لا، أؤمن بفريقي والمجموعة التي أمتلكها خاصة بعد المستوى أمام أياكس ليل وشخصيتنا في العودة أمام الفريق الهولندي بملعبنا المباراة الماضية".

نقل خبرته للاعبين الصغار:"دوري الأبطال مسابقة على أعلى مستوى والجميع يتابعها في العالم، يجب على كل لاعب الاستفادة منها بأقصى صورة ممكنة وهذا ما حاولت فعله خلال مسيرتي".

أزمة روس باركلي وظهوره بوضع غير لائق في دبي:"هو يعلم موقفي جيداً فور رؤيتي عناوين الصحف، قمت بدعمه ومازلت أقوم بذلك حتى الآن، كلنا بشر ولدينا حياتنا الخاصة".

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اللعب أمام فالنسيا:"شاهدتهم أكثر من مرة ليس في دوري الأبطال فقط ولكن في الليجا، لديهم قدرات جيدة خاصة في الهجوم والأطراف".

الإصابات:"كالوم هودسون أودوي يتحسن ولكن لن يلعب ونفس الأمر لروديجير الذي تدرب الأيام الأخيرة".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثاني بالمجموعة الثامنة بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن أياكس الأول وفالنسيا الثالث، بينما يأتي ليل الفرنسي بالمركز الأخيرة بنقطة وحيدة.