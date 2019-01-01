لامبارد: نحن تشيلسي.. لا نأتي إلى هنا ونخسر 4-0!

مدرب البلوز الجديد لا يرى النتيجة واقعية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إحباطه من نتيجة فريقه بالخسارة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، والتي اعتبرها غير مقاربة للواقع.

وقال لامبارد لسكاي سبورتس:"لم تكن النتيجة مقاربة لـ4-0 إطلاقاً، 4 أخطاء كلفتنا الأهداف، ولكننا سيطرنا على غالبية الشوط الأول وسددنا في القائم، كان لدينا بعض القرارات السيئة في الثلث الأخير، كان يجب أن نتقدم في الشوط الأول لولا ذلك".

وأضاف:"هم فريق يلعب على المرتدات، وهي نقطة قوة كبيرة. لديهم السرعة وإذا تركت لهم الفرصة سيقومون بالمرتدة، لوقت طويل لم نسمح لهم بذلك، والآن لدينا الكثير من الدروس لنتعلمها".

وأوضح:"نحن نفتقد الدوليين واللاعبين الكبار ولكني لا أريد اختلاق الأعذار، الفريق لعب مباراة تنافسية لوقت طويل ولكننا ارتكبنا 4 أخطاء حاسمة".

وتابع:"نحن تشيلسي، نحن لا نأتي هنا ونخسر 4-0، ولكن علينا تقبل ما حدث، لدينا كأس السوبر (الأوروبي) ثم أول مباراة على ملعبنا، علينا أخذ الأمور الجيدة والسيئة وتحليلها".

يذكر أن تلك كانت المباراة الرسمية الأولى للامبارد كمدرب للبلوز.