لامبارد: لم أرغب أبدًا في أن يكون تشيلسي "نادي الأكاديمية "

لامبارد يتحدث عن الإنفاق الكبير وطموحات المستقبل مع تشيلسي

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي حول صفقات سوق الانتقالات الصيفية الحالية التي أجراها الفريق ونفى أن يكون تحت ضغوطات إضافية بسبب الإنفاق الكبير هذا الصيف.

وتعاقد تشيلسي مع 6 لاعبين هم كاي هافيرتس وتياجو سيلفا ومالانج سار وتيمو فيرنر وحكيم زياش وتشيلويل، ويبحث في الوقت الحالي عن ضم حارس مرمى أيضًا.

ووسط كل ذلك، ينفي فرانك لامبارد رغبته في أن يكون اعتماد تشيلسي كليًا على الأكاديمية بعدما أجبر على ذلك في الصيف الماضي بسبب منع النادي من التعاقدات.

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وأضاف: "لا أشعر أنني تحت ضغوط إضافية بسبب التعاقدات، ولا يمكن القول إنني كنت أعمل في الموسم الماضي بدون ضغوطات لأننا لم نتعاقد مع لاعبين جدد"

وقال لامبارد لشبكة سكاي سبورتس: "لقد أحببت التنشئة العام الماضي والاعتماد على الشباب في الموسم الأول، لكنني لم أرغب أبدًا في أن نصبح نادٍ أكاديمي، هذه القصة رائعة ولكنها لا يمكن أن تستمر طويلًا"

وتابع: "شعوري وحواسي تشير إلى أن اللاعبين يشعرون بذلك، لكن علينا إظهار هذه الأمور على أرض الملعب، ومن واجبي إدارة ذلك ودفع الفريق إلى الأمام"

وأردف: "تحدثنا كثيرًا في العام الماضي عن عقوبة المنع من التعاقدات، وكان مناسبًا للغاية أن نقوم بذلك، كان تحقيق المركز الرابع في العام الماضي إنجازًا كبيرًا وشعرت به بالتأكيد مع المنافسة الصعبة من حولنا"

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يذكر أن تشيلسي قد حقق المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم، كما وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.