لامبارد: لست مصدومًا ولكن أشعر بخيبة أمل

أبرز تصريحات لامبارد عقب خسارة تشيلسي أمام ويست هام يونايتد

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إنه يغلق أذانه أمام ما يسمعه عن فريقه خلال الأسابيع الماضية ليحاول مواصلة العمل دون تشويش أو ضغوطات.

وسقط تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج أمام ضيفه ويست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب تعادله مع فالنسيا منتصف الأسبوع الماضي، لم ينجح تشيلسي في استغلال تعادل صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد ظهر اليوم، ليفشل في تقليص الفارق معه.

وعقب المباراة، أعرب لامبارد عن أسفه بعد خسارة الفريق وفشله في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ارتكب فيها العديد من الأخطاء حسب ما قاله المدرب الإنجليزي.

وقال لامبارد:" لقد ارتكبنا العديد من الأخطاء، ولم نكن قادرين على استغلال الفرص التي أتيحت لنا مما كلفنا خسارة لم تكن منتظرة، ولكن علينا مواصلة العمل"

وأضاف: "في الأسابيع الماضية هناك العديد من الأشياء الإيجابية والسلبية التي قيلت عن الفريق في الصحف وخلال المنصات، أحاول أن أغلق أذني أمام ذلك وأستمر في العمل بحثًا عن الأفضل"

وتابع: "لا يمكن أن أفول إنني أشعر بالصدمة بعد المباراة، ولكن هناك خيبة أمل، تلك التي سنسعى لتجاوزها خلال المباريات القادمة، الجميع بخير ولا يوجد أي مشكلة"

وأردف: "أبراهام كان مصابًا ولم يلعب المباراة الماضية وهو غير جاهز كما أشيع، لقد تعرض لإصابة خلال الأيام الماضية جعلته لا يتمكن من المشاركة في هذا اللقاء، حاولت تجربة بوليسيتش في مركز المهاجم الوهمي وقدم مردودًا جيدًا"

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ورغم تلقي الهدف مبكرًا خلال الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، لم تنجح محاولات تشيلسي في إدراك التعادل خلال ما تبقى من المباراة، لتنتهي على وقع خسارة جديدة تعيد الشكوك من جديد داخل جدران النادي.