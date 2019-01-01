لامبارد: لا يمكن تعويض هازارد إلا بلاعبين من مستوى رونالدو وميسي

لامبارد لديه طريقة لتعويض رحيل هازارد عن تشيلسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، أنه لا يمكن تعويض رحيل هازارد عن تشيلسي إلا بلاعبين من القمة أمثال رونالدو وميسي.

ويحل تشيلسي ضيفاً على أياكس، مساء غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أمامنا مباراة صعبة للغاية، أمام فريق الجميع شاهده الموسم الماضي وكيف ظهروا في بداية الموسم الحالي، نأمل أن يكون لدينا بعض الثقة".

وواصل: "هدفي هو منح اللاعبين الثقة لأنني أؤمن بهم، ما فعله أياكس الموسم الماضي كان مذهلاً، وعلى مستوى فريقنا أنا أشعر بالفخر وما زلت أقول إن هذه مجرد بداية للطريق".

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وحول اعتماد الفريقين على أبنائهم السابقين في الفترة الحالية قال لامبارد: "أعتقد أنه نموذج جيد، أريد أن أكون مدرباً ناجحاً وأساعد هذا الفريق".

وتابع: "أعتقد أن هودسون أودوي قريباً من المشاركة في الغد، ولكن تكمن المشكلة في اختيارات اللاعبين بسبب الخبرة الأوروبية".

وعند سؤاله هل يمكنه إيجاد لاعب يعوض رحيل هازارد، قال لامبارد: "الحقيقة واضحة هازارد لن يتم استبداله بأي شخص، إلا إذا ذهبت للقمة مع ميسي ورونالدو".

وأتم تصريحاته قائلاً: "من الصعب استبدال هازارد، ولكن كفريق واحد يمكننا إيجاد طريقة".