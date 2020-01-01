لامبارد: كررنا خطأ بايرن ميونخ وربما هي مشكلة نجوم تشيلسي

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد على انزعاجه من التعادل مع فريق بورنموث ويحمل لاعبيه مسؤولية انعدام التركيز.

أعرب المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن انزعاجه من نتيجة مباراة البلوز اليوم أمام نظيره بورنموث.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن تشيلسي كان يجب أن يفوز باللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد: "كان يجب أن نحقق الفوز في تلك المباراة، لقد خلقنا العديد من الفرص ومررنا بـ 10 دقائق سيئة خلال المواجهة استقبلنا خلالهم هدفين".

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وأضاف: "لم أكن سعيدًا بتلك الدقائق العشر لكنني رأيت مستويات طيبة في بقية المباراة وشخصية قوية جاءت لنا بالتعادل، بالرغم من أننا كان يجب أن نفوز وأردنا ذلك".

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وأكمل: "ضد بايرن ميونخ تلقينا هدفين في فترة زمنية قصيرة وهذه لم تكن المرة الأولى، هل هو انعدام تركيز؟ ربما هو أمر له علاقة باللاعبين".

وأردف: "الجميع يتحدث عن الدفاع لكن عندما تكون متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف يمكن لكرة ثابتة واحدة أن تعيد الخصم في المباراة، كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف وعند ذلك لم نكن لنعاني من تلك المشاكل".

وأنهى تصريحاته: "لقد توقعنا أن تكون مباراة صعبة لكنهم كانوا أكثر صعوبة، لكن بالطريقة التي خططنا فيها للموسم يجب أن نكون سعداء بالمركز الرابع لكن هذا لا يعني أي شيء في الوقت الحالي، لا يزال الطريق طويلًا".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف قبل أن يقلب بورنموث النتيجة ويتعادل البلوز في الدقائق الأخيرة.