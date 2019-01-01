لامبارد: قرار تدريب تشيلسي لم يكن سهلًا والمنافسة على الدوري غير واقعية

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يؤكد أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل الفريق، ويكشف عن تفاصيل قبول عرض تدريب البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن فكرة المنافسة على الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد ستكون صعبة للغاية في ظل وجود ليفربول ومانشستر سيتي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه مديرًا فنيًا خلفًا لماوريزيو ساري المدرب السابق للبلوز، وأكد خلال ذلك المؤتمر أن قرار تدريب تشيلسي لم يكن سهلًا.

أهداف لا تُنسى للقائد فرانك لامبارد مع البلوز 💫🔵pic.twitter.com/5nULm3K3wM — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

وقال لامبارد: "القرار لم يكن سهلًا ولم اتخذه في وقت سريع لأنني أمضيت موسمًا طيبًا في صفوف فريق ديربي كاونتي والجميع هناك عاملني بشكل جيد، لكن في النهاية تشيلسي هو النادي الذي أمضيت فيه مسيرتي الكروية".

وأضاف: "أنا مدرك لصعوبة العمل الذي أقدم عليه، وحجم مسؤولية أن تكون مديًا فنيًا في تشيلسي، لقد لعبت هنا وأعرف الضغط الذي يعاني من يتواجد مع الفريق، لكنني أتفهم كل ذلك، وسأحاول أن أكون على قدر التوقعات".

وأكمل: "لقد فكرت كثيرًا إذا ما كنت أملك الخبرة المناسبة لذلك العمل، فلا يحصل المدير الفني صاحب العام الواحد في الخبرة على فرصة في تشيلسي كثيرًا، لكنني واثق في نفسي وأريد أن أظهر أنني قادر على قيادة الفريق".

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وأردف عن المطلوب منه: "لقد تواجد هنا من قبل، وبكل تأكيد الحديث عن تحقيق الدوري الإنجليزي سيكون مبالغًا فيه، هذه هي البطولة الأقوى في العالم، ونحن ممنوعون من الصفقات، وفي المقابل مانشستر سيتي وليفربول لديهما تفوق كبير لكن هذا لا يعني أننا لن نحاول، وسنبحث بكل تأكيد عن الانتصارات".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أعلن صباح اليوم عن تولي لامبارد قائد الفريق السابق للمسؤولية الفني بعد رحيله عن ديربي كاونتي.