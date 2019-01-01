لامبارد: لا نحتاج لصفقات جديدة في تشيلسي

تعرف على تصريحات لامبارد فيما يتعلق بسوق الانتقالات

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، أنّ الفريق اللندني لا يحتاج إلى صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

تشيلسي لن يتمكن من التعاقد مع أي لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بسبب ضم قصر.

وقال الهداف التاريخي للبلوز في تصريحات صحفية: "شاهدت مباريات الفريق الموسم الماضي مع ماوريسيو ساري وأعتقد أنّ الفريق كان مميزًا".

وتابع: "حققنا الدوري الأوروبي ووصلنا كذلك إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا وهذا أمر رائع للغاية. لن ننظر إلى الخلف وعلينا التركيز على المستقبل".

مدرب البلوز عبّر سعادته بالمجموعة الموجودة حاليًا في الفريق وما قدموه خلال الفترة التحضيرية حتى الآن.

وأوضح: "أعتقد أنني ورثت مجموعة رائعة من اللاعبين. أعلم أنني لن نستطيع ضم صفقات جديدة ولكننا لسنا بحاجة إلى أي صفقات".

وأكد لامبارد أنّ إيثان أمبادو سوف يرحل علن الفريق على سبيل الإعارة.

الرقم الذي سيتم تسجيله في تاريخ اللُعبة إلى الأبد⚽️



العظيم يوهان كرويف 14 💫 pic.twitter.com/eSi4CdhpWn — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

واختتم: "الكل يعرف أنني مهتم بتطوير الأكاديمية والاعتماد على الشباب ولذلك سوف أحاول الاستفادة من فترة الحرمان من الصفقات لاكتشاف مواهب جديدة".

وكان لامبارد قد تولى تدريب تشيلسي بعد موسم ناجح مع ديربي كاونتي وصل فيه إلى المباراة النهاية للتأهل إلى البريميرليج قبل الخسارة من أستون فيلا.