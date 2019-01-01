لامبارد: سعيد بمساهمة الشباب، ولهذا لم يظهر كانتي

لا داعي للقلق على كانتي

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أعرب مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، عن ارتياحه بعد الاستعراض على سان باتريك أتليتك برباعية نظيفة، في ودية عصر السبت، ضمن استعدادات بطل اليوربا ليج لحملة 2019-2020.

وتعثر النادي اللندني في أولى مبارياته الودية في معسكر الاستعداد للموسم الجديد، بالاكتفاء بالتعادل مع بوهيميان الأيرلندي بهدف للكل، قبل أن يُحقق البلوز فوزه الأول تحت هدافه الأسطوري اليوم السبت، ببعثرة خصمه الأيرلندي الآخر برباعية بأقل مجهود.

وبعد المباراة قال لموقع النادي الرسمي "كان يحب أن نُسجل المزيد من الأهداف، لكن الشيء الجيد أننا لعبنا بالطريقة التي نريدها، خاصة في الشوط الأول"، مُشيدًا بالجمل التكتيكية التي قام بها رجاله، لوضع منافسه في وضع المدافع من مناطقه الدفاعية في أغلب أوقات المباراة".

وتابع "الفوز بمثل هذه المباريات يعطي شعور جيد للاعبين، لكن من المهم أن نتعامل معها على أنها تمرينًا جيدًا بمعنى الكلمة"، مؤكدًا أن الأمور تسير على ما يرام، لينفذ الفريق أفكاره على أرض الملعب كما يريد قبل بدء الموسم الجديد.

من جهة أخرى تحدث عن المواهب الشابة، قائلاً "من المهم أن يكون هدف اللاعبين الشباب في مرحلة ما قبل الموسم إثبات أحقيتهم باللعب أو المنافسة على مكان في الفريق الأول"، مشيدًا بتامي آبراهام وباتشواي، بقوله "بذلا مجهودًا كبيرًا، وقاما بتنفيذ التعليمات كما أريد، أيضًا ماسون –صاحب الهدف الأول-، شاهدته في الديربي العام الماضي، وقدم مباراة جيدة بجانب روس باركلي".

وأثنى كذلك على اليافع بيلي جيلمور، قائلاً "قدم مباراة رائعة، إنه شاب صغير، لكن الشخصية التي أظهرها في أول مباراتين كانت رائعة، وآمل أن يواصل على نفس النهج لبداية الموسم"، مشددًا على أهمية استيعاب أفكاره، ليكون الجميع على أهبة الاستعداد لتنفيذ هذه الأفكار، التي بحسب تعبيره "ستجعل الأمور صعبة على منافسينا".

وختم بالرد على سؤال حول سبب غياب بطل العالم نجولو كانتي، رغم وجوده في معسكر دبلن، قائلاً "كان يتدرب الأسبوع الماضي، لكنه كان يشعر بتأثير من الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي، لذا نتعامل معه بحذر، رغم أنها ليست مشكلة كبيرة"، متمنيًا أن يعطي الفريق دفعة كبيرة بالعودة للتدريبات الجماعية مع استكمال معسكر الاستعداد في اليابان الأسبوع المقبل.